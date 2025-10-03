Kravanalytiker
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker kravanalytiker till Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen.
Har du den kompetens och de personliga egenskaper vi söker? Då erbjuder vi ett omväxlande och ansvarsfullt arbetsliv med goda utvecklingsmöjligheter, bra kollegor och spännande utmaningar.
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Hos oss gör du skillnad och bidrar till samhällsnyttan, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.
Läs mer om att arbeta med IT hos oss: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.html
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker kravanalytiker som brinner för att skapa hållbara lösningar för vår verksamhet. Lösningar som dessutom innebär bra användarupplevelser för våra målgrupper. Detta bidrar i sin tur till att vi uppnår önskade effekter med utvecklingssatsningar.
I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med UX-designers kartlägga och utvärdera målgruppernas behov. Utifrån den kunskapen, strategiska mål, gällande lagar och förordningar samt tekniska möjligheter formulerar du krav på lösningar. Du kan arbeta i projektform eller annan uppdragsform. Dina användare såväl sökande som medarbetare inom verksamheten samt externa aktörer och du blir en viktig kugge i myndighetens verksamhetsutveckling.
Du kommer att ha ett tätt samarbete med utvecklingsteamen men även arbeta tillsammans med många andra roller, till exempel:
- Förvaltningsledare
- Verksamhetsrepresentanter
- IT- och verksamhetsarkitekter
Du behöver vara intresserad av att kontinuerligt diskutera och utvärdera dina egna och andras idéer och utmaningar. Det är därför viktigt att du kan kommunicera din kunskap om målgruppers behov, dina frågeställningar och dina resultat med intressenter och kollegor. I och med att du arbetar mycket med mötesnoteringar och kravdokumentation är det bra om du gillar ordning och reda också!
Personliga kompetenser
Vi vill att du är intresserad av- och har förmåga att förstå andra människors utmaningar och behov samt har en vilja att skapa lösningar som möter dessa. Vi ser att du även har förmåga att planera för ett strukturerat kravarbete och att driva och slutföra dina uppgifter med god kvalité. Ditt arbete styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du sätter upp och håller tidsramar och förändrar inriktning när målen ändras. Vidare har du förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du har god analytiskt förmåga. Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
- Du har en relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning, i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig. Exempel på utbildningsinriktning är datavetenskap, systemvetenskap eller kognitionsvetenskap.
- Du har yrkesmässig erfarenhet av arbete som kravanalytiker i agila systemutvecklingsteam.
- Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
- Svenskt medborgarskap.
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av informations, - begrepps, - och/eller processmodellering.
- Erfarenhet av att moderera workshops.
- Erfarenhet av intressentanalys.
- Erfarenhet av att arbeta inom myndighet.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer föregå beslut om anställning varför krav på svenskt medborgarskap ställs på denna tjänst.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Arbetstider: Kontorstider
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Malmö
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Läs mer om våra förmåner och villkor här:https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/vart-uppdrag-och-arbete.html
Vill du veta mer
Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast 26 oktober 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb-och-intresseanmalan.html
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_6ac04684195a004dfdb2c7
