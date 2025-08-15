Kravanalytiker
Soros Consulting AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om uppdraget
Soros Consulting söker en erfaren kravanalytiker för ett uppdrag i ett agilt utvecklingsteam inom energibranschen. Teamet ansvarar för att utveckla och förvalta samhällskritiska system för avbrottshantering och kapacitetsberäkning av transmissionsnätet. Uppdraget omfattar både projektbaserad vidareutveckling och löpande förvaltning.
Systemmiljön är modern och byggd med C#, .NET Core, Entity Framework, Razor Pages, REST och MS SQL. På grund av höga säkerhetskrav arbetar teamet med on-prem-lösningar.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som kravanalytiker ansvarar du för att identifiera, analysera, dokumentera och kommunicera krav från olika intressenter. Du fungerar som länken mellan verksamhet och utveckling och säkerställer att krav är tydliga, prioriterade och testbara. Arbetet sker nära produktägare, verksamhetsexperter, utvecklare, testare, UX-designers och andra specialister.
Du kommer bland annat att:
Fånga och dokumentera funktionella och icke-funktionella krav genom workshops, intervjuer, observationer och dokumentstudier
Dela upp krav i hanterbara leveranser och definiera acceptanskriterier
Säkerställa spårbarhet av krav genom hela utvecklingskedjan
Förankra krav mellan olika intressenter
Stödja test och kvalitetssäkring genom kravvalidering
Bidra till kontinuerlig förbättring av arbetssätt och kravprocesser
Ge metodstöd inom kravhantering till verksamhetsspecialisterKravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet av agilt kravarbete, metoder och verktyg
Vana att arbeta med både funktionella och icke-funktionella krav
Erfarenhet av kravdokumentation i Azure DevOps eller motsvarande
Förmåga att arbeta i komplexa verksamheter med många intressenter
Meriterande:
Erfarenhet från energibranschen eller annan samhällskritisk verksamhet
Erfarenhet av on-prem-lösningar i miljöer med höga säkerhetskrav
Praktisk information
Plats: Sundbyberg, minst 2,5 dagar/vecka på plats
Distansarbete: Max 50 % av arbetstiden
Resor: Kan förekomma (in- och utrikes)
Säkerhetsprövning: Obligatorisk, inklusive registerkontroll
Vill du bidra till ett uppdrag som är avgörande för Sveriges energiförsörjning?
Kontakta Soros Consulting för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9461165