Kranbilsförare / Lastbilschaufför
KS KranTrans i Väst AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-09-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KS KranTrans i Väst AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vi på KS KranTrans i Väst AB söker en ansvarsfull och duktig kranbilschaufför till vårt team med utgångspunkt i Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
Som kranbilschaufför hos oss ansvarar du för att köra, hantera och sköta lastning/lossning med kranbil. Arbetet innebär varierande uppdrag och kräver både noggrannhet och flexibilitet.
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och pålitlig
Positiv och serviceinriktad
Noggrann och strukturerad
Flexibel och lösningsorienterad
Tekniskt intresserad och kan hantera enklare reparationer (ex. byta lampa, fixa enklare grejer)Kvalifikationer
Lastbilskort: C
YKB
Färdskrivarkort
Svenska i tål och skrift
Meriterande:
Krankort
Tungsläp CE
Utgångspunkt: Norra Göteborg
Varaktighet: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid, dagtid 7:00-16:00 - övertid kan förekomma
Kollektivavtal finns
Kontakt VD:
Krzysztof Szalach
0735141385KsKranTrans@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: kskrantrans@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KS KranTrans i Väst AB
(org.nr 559167-6654)
425 37 HISINGS KÄRRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9529699