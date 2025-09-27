Kranbilsförare / Lastbilschaufför

KS KranTrans i Väst AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-09-27


Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos KS KranTrans i Väst AB i Göteborg, Mölndal eller i hela Sverige

Vi på KS KranTrans i Väst AB söker en ansvarsfull och duktig kranbilschaufför till vårt team med utgångspunkt i Göteborg.

Publiceringsdatum
2025-09-27

Om tjänsten
Som kranbilschaufför hos oss ansvarar du för att köra, hantera och sköta lastning/lossning med kranbil. Arbetet innebär varierande uppdrag och kräver både noggrannhet och flexibilitet.

Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och pålitlig
Positiv och serviceinriktad
Noggrann och strukturerad
Flexibel och lösningsorienterad
Tekniskt intresserad och kan hantera enklare reparationer (ex. byta lampa, fixa enklare grejer)

Kvalifikationer
Lastbilskort: C
YKB
Färdskrivarkort
Svenska i tål och skrift

Meriterande:
Krankort
Tungsläp CE

Utgångspunkt: Norra Göteborg
Varaktighet: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning
Arbetstid: Heltid, dagtid 7:00-16:00 - övertid kan förekomma
Kollektivavtal finns

Kontakt VD:
Krzysztof Szalach
0735141385
KsKranTrans@gmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: kskrantrans@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
KS KranTrans i Väst AB (org.nr 559167-6654)
425 37  HISINGS KÄRRA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9529699

Prenumerera på jobb från KS KranTrans i Väst AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos KS KranTrans i Väst AB: