Kranbilsförare
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
, Botkyrka
, Upplands Väsby
, Vallentuna
Järfälla Åkeri AB är ett mindre familjeföretag, vi är för närvarande 14 anställda och tillsammans utför vi transporter huvudsakligen inom Stockholm/Mälardalen. Vi har egen verkstad där vi utför mindre reparationer samt visst underhåll. Vi är anslutna till BA och tillämpar kollektivavtal.
Som person skall du vara ansvarsfull, positiv, noggrann, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Arbetstiden är må-fr 06:00-15:00 med avdrag för 1 timmes rast.
Du kommer att köra kranbil med bakgavellyft och arbetsuppgifterna består i att distribuera byggplåtar, isolering, ventilationsutrustning mm. I arbetet ingår lastning och lossning, enklare dokumentation, orderhantering samt fordonsunderhåll, så som tvätt av bil och byte av lampor. Bilen står uppställd i Älvsjö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: info@jarfallaakeri.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kranbilsförare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556777-1745)
125 30 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
VD
Aki Mäkinen 0704138280 Jobbnummer
9515382