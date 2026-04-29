Kraftsystemspecialist Inom Scada/ems
Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Vi söker en kraftsystemingenjör med tidigare erfarenhet av underhåll och utveckling av SCADA- och/eller EMS-applikationer, vilka är grunden för det driftövervakningssystem som används av Svenska kraftnäts kontrollrum.
Rollen innebär att:
utföra dagligt underhåll och arbete med att hålla igång applikationer, databaser, och konfigurationer såsom beräkningar och bilder som används för drift av kraftsystemet.
leda felsökning och utredningar samt agera support och stöd till verksamheten.
delta i förbättring och utveckling av nuvarande och nya applikationer.
bidra till kontinuerlig utveckling av teamets arbetsrutiner och processer.
tätt kommunicera och samarbeta med andra enheter på Svenska kraftnät samt vid behov externa parter.
vid behov leda andra medarbetare som exv. Teknikansvarig eller delprojektledare.
Utvecklingsmöjligheter
Som erfaren kraftsystemspecialist kommer du att driva utvecklingen inom ett eller flera teknikområden, vilket ger möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt ämne.
Som erfaren kraftsystemspecialist förekommer även att arbeta i projekt, exempelvis i samband med att nya funktioner eller system införs. Projekten bedrivs ofta tvärfunktionellt i samarbete med experter på Svenska kraftnät, samt i vissa fall även med andra aktörer i branschen.
Möjlighet att utvecklas som ledare utan att vara chef, t.ex. som mentor eller delprojektledare.
Enheten:
Enheten Analysfunktioner ansvarar för att underhålla och utveckla systemdivisionens kärnprocesser kopplat till övervakning & optimering av kraftsystemets drift. Det innebär dagligt operativt underhåll av information, data och beräkningar samt kort och långsiktig utveckling av Energy Management System (EMS)-applikationer och övrig optimeringsfunktionalitet.
Enheten består av medarbetare med varierande bakgrund, ålder och kön. Gruppen innehar en djup specialistkompetens inom EMS och innefattar främst rollen som kraftsystemspecialist.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Strukturerad - du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och håller ordning även i komplexa projekt.
Analytisk - du har förmågan att se samband, dra slutsatser och fatta välgrundade beslut baserat på data och tekniska underlag.
Stabil - du behåller lugnet och fokus även under press och i föränderliga situationer.
Samarbetsorienterad - du trivs med att arbeta i team, delar kunskap och bygger goda relationer med kollegor och externa aktörer.
Du har även:
Teknisk civilingenjörsexamen eller masterexamen från universitet eller högskola inom elkraft
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Genom utbildning eller arbetslivserfarenhet förvärvat goda kunskaper inom kraftsystemanalys.
Minst 2 års arbetslivserfarenhet av operativ förvaltning av information och datamängder i SCADA-/EMS-system.
Erfarenhet av arbete i Linux- och SQL-miljöerft
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
Tidigare arbetslivserfarenhet inom elkraft.
Erfarenhet av modellering av kraftsystemet med hjälp av CIM, och särskilt CGMES.
Kunskap inom kraftsystemanalysverktyg som PSS/E, PowerFactory, MATLAB, eller Neplan.
Ytterligare programmeringskunskaper, t.ex. Python, C/C++, Java, eller shellscripting i Linux.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg
Arbetet är normalt 100% på kontoret i Sundbyberg men arbete från annat kontor i Stockholmsområdet kan förekomma.
Sista ansökningsdag, 2026-05-12, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Carolina Heimburger 010-475 8651, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 8007. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet/Svenska
kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284)
172 24 SUNDBYBERG
9882756