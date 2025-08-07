Kraftmontör
Söker du en variationsrik och utvecklande roll som elektriker? Har du tidigare erfarenhet av starkström och vill få en nyckelroll på ett företag med en fin tillväxtresa framför sig?
Då vill vi höra mer om dig, ansök idag!
I rollen som kraftmontör hos KNG El konsult & Installation AB kommer du att ha en varierande roll med ett brett spann av arbetsuppgifter. Du kommer tillsammans med kompetenta kollegor att arbeta med bland annat installationer, servicearbete och förebyggande underhåll på ställverk och kraftstationer. Arbetsuppgifterna innefattar även andra elektriska installationer och service av såväl solceller som batterier. Du utgår hemifrån i servicebil och planerar dina dagar tillsammans med kollegor och kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 1 års erfarenhet av att ha jobbat med högspänning
Goda kunskaper i svenska i både tal & skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt i dina personliga egenskaper och ser därför att du som person har ett helhetsperspektiv, är noggrann och strukturerad. Du är en positiv problemlösare som trivs med att arbeta självständigt och i team. Du har en god kommunikation med kunder och kollegor.
Vi erbjuder:
En roll på ett stabilt företag med kollektivavtal
Friskvård och matkort
Gemensamma aktiviteter såsom AWs och middagar
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med ditt CV! I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-08-07Om företaget
KNG EL KONSULT & INSTALLATION AB grundades i mitten på 2017 och är verksamma i Stockholm. Vi utför konstruktion, projektering och installation, vårt mål är att vara kundens första alternativ på att utveckla och utföra elinstallationer. KNG EL har som första prioritet att ha kunden i fokus och använda oss utav produkter av bästa kvalitet. Vi arbetar i alla typer av fastigheter som bostäder, butiker, skolor, parkeringsgarage och idrottsanläggningar. Vi utför alla typer av jobb som nyproduktion, renoveringar, felsökningar och arbetar för mindre miljöpåverkan. KNG El konsult & Installation AB omsätter idag ca. 16 MSEK. Ersättning
