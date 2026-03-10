Köttstyckare sökes till köttdisk
Foodmix Bazaar Kristianstad AB / Slaktarjobb / Kristianstad Visa alla slaktarjobb i Kristianstad
2026-03-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Foodmix Bazaar Kristianstad AB i Kristianstad
Erfaren slaktare / köttstyckare sökes - Heltid
Foodmix Bazaar söker nu en erfaren slaktare/köttstyckare på heltid till vår köttdisk.
Vi söker dig som har erfarenhet av köttstyckning och kan arbeta självständigt. Du ska kunna stycka hela djur och hantera olika köttdetaljer för försäljning i butik.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Stycka hela djur och förbereda köttdetaljer för försäljning
Arbeta i butikens köttdisk
Säkerställa hög kvalitet och god hygien
Hjälpa kunder vid behovKvalifikationer
Erfarenhet som slaktare eller köttstyckare
Kunna stycka hela djur
Kunna tala svenska
Självständig och ansvarstagande
Vi har tyvärr inte möjlighet att lära upp från början, därför söker vi någon med erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: foodmixbazaar@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Foodmix Bazaar Kristianstad AB
(org.nr 559163-4992)
Rörvägen 8 (visa karta
)
291 59 KRISTIANSTAD Jobbnummer
9789229