Köttstyckare sökes till köttdisk

Foodmix Bazaar Kristianstad AB / Slaktarjobb / Kristianstad
2026-03-10


Erfaren slaktare / köttstyckare sökes - Heltid
Foodmix Bazaar söker nu en erfaren slaktare/köttstyckare på heltid till vår köttdisk.
Vi söker dig som har erfarenhet av köttstyckning och kan arbeta självständigt. Du ska kunna stycka hela djur och hantera olika köttdetaljer för försäljning i butik.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Stycka hela djur och förbereda köttdetaljer för försäljning
Arbeta i butikens köttdisk
Säkerställa hög kvalitet och god hygien
Hjälpa kunder vid behov

Kvalifikationer
Erfarenhet som slaktare eller köttstyckare
Kunna stycka hela djur
Kunna tala svenska
Självständig och ansvarstagande

Vi har tyvärr inte möjlighet att lära upp från början, därför söker vi någon med erfarenhet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: foodmixbazaar@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Foodmix Bazaar Kristianstad AB (org.nr 559163-4992)
Rörvägen 8 (visa karta)
291 59  KRISTIANSTAD

Jobbnummer
9789229

