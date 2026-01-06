Köttintresserad expedit till Hötorgshallen
2026-01-06
Vi söker en person till vår köttbutik som är matintresserad. Det är en fördel att ha kunskaper inom hantering och tillagning av kött för att ge våra kunder bästa möjliga inspiration och rådgivning. Förutom det ska du vara punktlig, stresstålig, social och sprida god energi. Du bör vara noga med detaljer och gilla rutinarbete. Vi är en verksamhet som uppskattar nya idéer och fantasi för att ständigt förbättra oss. Gärna ha en bakgrund inom handel- eller restaurangbranschen.
I snabba möten med våra kunder ska du kunna erbjuda personlig och snabb service så väl som att vara en guide för hela vårt sortiment.
Timlönen ligger på 140:-/h. Lunch ingår.
Maila din ansökan till info@kottkompaniet.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
