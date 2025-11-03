Kost- och köksansvarig
2025-11-03
Ludvigsborgs Friskola söker dig som brinner för matglädje och har förmågan att ibland trolla lite med knäna. Hos oss blir du ansvarig för kost och skolkök på Ludvigsborgs Friskola samt fritidshem med tillhörande uppgifter såsom matbeställningar, specialkoster och allergier, tillredning av frukost, sallader och mellanmål.
Utskänkning av skollunch samt tillhörande uppgifter till utskänk.
90% tjänst dagtid måndag till fredag.
Start 7 januari 2026.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se
Ludvigsborgs Friskola
Rektor
Camilla Jönsson camillla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se
