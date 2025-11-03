Kost- och köksansvarig

2025-11-03


Ludvigsborgs Friskola söker dig som brinner för matglädje och har förmågan att ibland trolla lite med knäna. Hos oss blir du ansvarig för kost och skolkök på Ludvigsborgs Friskola samt fritidshem med tillhörande uppgifter såsom matbeställningar, specialkoster och allergier, tillredning av frukost, sallader och mellanmål.
Utskänkning av skollunch samt tillhörande uppgifter till utskänk.
90% tjänst dagtid måndag till fredag.
Start 7 januari 2026.
Avtalsenlig månadslön.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: camilla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ludvigsborgs Fristående Skola, Ek. Fören, https://www.ludvigsborgsskolan.se/
A P Kleens Väg 8 (visa karta)
242 71  LUDVIGSBORG

Arbetsplats
Ludvigsborgs Friskola

Kontakt
Rektor
Camilla Jönsson
camillla.jonsson@ludvigsborgsskolan.se

Jobbnummer
9585257

