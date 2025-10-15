Koordinator till Uni3 by Geely i Göteborg
2025-10-15
Tillsvidare, heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Vem söker vi?
Som koordinator är du spindeln i nätet som håller ihop helheten i våra uppdrag - med fokus på struktur, gästupplevelse och estetik. Du projektleder event, är kontaktperson för kund och ser till att våra miljöer är välkomnande, välorganiserade och säljdrivande.
Nu söker vi en lösningsorienterad och noggrann koordinator som ska samordna beställningar och leverans där serviceanda och lagarbete står i centrum. I rollen kommer du ha en central funktion och vara vårt ansikte utåt mot kund, beställare, gäst och externa partners, därav är det extra viktigt att du har en mycket hög servicenivå.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
•
Projektledning av konferens / event: Koordinera och leda konferens / event från planering till genomförande - i nära samarbete med interna funktioner inom uppdraget.
•
Kundkontakt: Vara primär kontaktperson gentemot kund och närvara vid event.
•
Helhetsansvar för publika ytor: Skapa en stilren och välkomnande atmosfär i våra gemensamma utrymmen genom noggrant utvalda designelement och genomtänkt dekoration samt att säkerställa att våra publika miljöer alltid håller hög standard och bidrar till en professionell helhetsupplevelse.
•
Högtider och special evenemang: Planera, ansvara för och genomföra dekoration och styling vid högtider och andra särskilda tillfällen.
•
Flexibel support: Vara behjälplig vid behov i såväl restaurang samt övrig verksamhet vid behov.
• Förtäring: Vara behjälplig med framdukning och påfyllning av mat samt bortplockning av disk i samband med konferenser och möten samt säkerställa att serveringsytor hålls rena och att deltagarna får en god service.
•
Systemhantering: Arbeta i vårat bokningssystem - hantera bokningar, catering och andra förfrågningar.
•
Administrativa uppgifter: Utföra löpande administration såsom fakturering och dokumentation.
Om Uni3
Välkommen till Uni3 på Lindholmen, samlingsplatsen för innovativa techbolag i Göteborg. Hos oss på Uni3 erbjuds moderna kontorslokaler med det lilla extra. I allt från mat och dryck till lokalvård, möten och event strävar vi efter att skapa de bästa förutsättningarna för företag och besökare.
Vem är du?
• Du är fyllda 18 år
• Du har en gymnasieutbildning
• Du har minst ett års erfarenhet av koordinator / event / konferens sedan tidigare
• Du har tidigare erfarenhet av arbete med servering och dukning
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• Du förstår betydelsen av ett professionellt och flexibelt kundbemötande
• Du har en mycket god administrativ förmåga och är bra på att hålla i många trådar samtidigt
• Du är noggrann och har lätt för att samarbeta likväl att arbeta självständigt
• Du kan ta egna initiativ och gillar fartfyllda dagar
• Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat
• Du har datorvana och goda kunskaper i Office365
• Erfarenhet kring fakturering och rapportering är ett plus
• Innehar B-körkort
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
