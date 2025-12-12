Koordinator till internationellt masterprogram
Institutionen för miljövetenskap är en stor institution vid naturvetenskapliga fakulteten, med över 170 forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från över 30 länder.
Ambitionen för vår verksamhet är att bidra till hållbar utveckling genom att bedriva världsledande forskning och undervisning inom miljövetenskap. Som anställd vid Institutionen för miljövetenskap kommer du att vara en del av en dynamisk miljö med forskning inom ledande forskningsområden och en stark internationell profil.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-miljovetenskap.
Som koordinator kommer du att ha ett samordnande ansvar för institutionens arbete som värd för det internationella masterprogrammet TRACEE. Internt involverar denna roll tätt samarbete med prefekt och studierektor samt annan studieadministration och lärare på institutionen, men även kontakt och samarbete med central förvaltning på Stockholms universitet. Operativt arbete inom TRACEE innefattar:
- Kommunikation och samordning med de tio andra europeiska lärosäten som tillsammans med SU gemensamt ger TRACEE.
- Att vara behjälplig i beredning inför programmets beslutande organ.
- Hantera en del studieadministration.
Anställningen kan inkludera en mindre andel studievägledning av ordinarie kandidat- och masterprogram vid institutionen. Kvalifikationer
- Högskoleexamen.
- Erfarenhet av internationalisering inom utbildningsfrågor i högskole/universitetssektorn.
- God datorvana och förmåga att göra enklare beräkningar i excel/liknande mjukvara.
- Mycket god förmåga att kommunicera väl på engelska och svenska.
Erfarenhet av projektledning är meriterande, liksom även erfarenhet av studievägledning. Som person behöver du vara strukturerad, flexibel, samarbetsvillig och lösningsinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på 80 % med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av Prefekt Anna Sobek, tfn 08-674 72 30, mailto:anna.sobek@aces.su.se
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
