Koordinator
2026-03-05
I Enköpings kommun får du möjlighet att utvecklas professionellt samtidigt som du gör skillnad på riktigt. Vi söker nu en koordinator till LSS och Socialpsykiatrin, Vård- och omsorgsförvaltningen, som vill arbeta nära verksamheten och bidra till kvalitet, samordning och god verkställighet.
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta gärna in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Vill du ha en nyckelroll i arbetet med att säkerställa kvalitet, struktur och god samverkan inom boendestöd och verkställighet (ledsagare, kontaktpersoner, avlösare, stödfamiljer). Vi söker nu en koordinator som vill bidra till att utveckla och samordna verksamheten med fokus på välplanerade och kvalitetssäkrade insatser för våra kunder.
Som koordinator för boendestöd och verkställighet har du en central roll i att samordna, planera och följa upp arbetet inom området. Du fungerar som ett administrativt och operativt stöd till chefer och medarbetare och bidrar till att beslut verkställs på ett korrekt, effektivt och likvärdigt sätt. Du samarbetar i team med chefer och samordnare.
I rollen ingår bland annat att:
* Samordna, planera och följa upp beslut inom boendestöd och verkställighet
* Säkerställa att rutiner, processer och dokumentation följer gällande lagstiftning och riktlinjer
* Fungera som kontaktperson gentemot interna och externa samverkansparter
* Stötta chefer i planering, uppföljning och kvalitetsarbete
* Bidra till utveckling av arbetssätt, rutiner och samverkan
* Arbeta med statistik, uppföljning och rapporteringKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Som lägst gymnasieutbildning, gärna med någon form av tilläggskompetens riktad till aktuella arbetsuppgifter
* Erfarenhet av arbete inom samordnande eller koordinerande roll
* God kunskap om relevant lagstiftning, exempelvis SoL och LSS
* God administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat
* Goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta i datasystem, exempelvis Life care och Medvind
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
* Erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
* Erfarenhet av uppföljning, kvalitetssäkring eller verksamhetsutveckling
* Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. För att lyckas i rollen behöver du ha följande personliga kompetenser:
* Självständig, strukturerad och lösningsorienterad
* Kommunikativ och har lätt för att samarbeta
* Flexibel och trygg i att hantera flera parallella arbetsuppgifter
* Serviceinriktad med god helhetssyn
Intervjuer kommer skelöpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att du kan höra ifrån oss innan den sista ansökningsdagen i annonsen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Vilken typ av registerutdrag beror på tjänstens inriktning:
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Om du sökt tjänst som innebär arbete med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om du sökt tjänst som innebär arbete i ledande befattning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-till-en-ledande-befattning-inom-kommuner/
För övriga tjänster inom Vård- och omsorgsförvaltningen beställer du detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning.
