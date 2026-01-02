Kontrollberedare
2026-01-02
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Professional Galaxy söker en Kontrollberedare på uppdrag av vår klient.
Vi söker, på uppdrag av en av våra kunder, en kontrollberedare som kan förstärka deras organisation i Karlskrona.Som kontrollberedare arbetar du i såväl nybyggnads- som moderniseringsprojekt av farkoster. Du kommer att vara en vital del i samarbetet mellan konstruktion och produktion vid utvecklingen och integrationen av nya tekniska lösningar. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att kvalitetssäkra underlag och se till att en korrekt kontrolldokumenation utförs under produktionsfasen. Detaljer:-Vi gör löpande urval.-Startdatum är indikativt.-Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskapPubliceringsdatum2026-01-02Kvalifikationer
Har erfarenhet inom beredning, svets, OFP-arbete eller motsvarande utbildning
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skriftMeriterande:
IWS eller liknande utbildning
Erfarenhet av Weldeye
Övrig informationArbetsmodell: På platsUppdragsperiod: 2026-04-01 - 2027-03-31
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
