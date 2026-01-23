Kontaktperson/ledsagare
2026-01-23
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Vård- och omsorgsförvaltningen söker kontaktpersoner och ledsagare till personer med funktionsnedsättningar.
Kontaktpersonen fungerar som en vän några timmar per vecka/varannan vecka. De flesta med tid och engagemang kan bli kontaktpersoner.
Syftet med stödet är att personen med funktionsnedsättning ska få ett större socialt nätverk och kunna komma ut på aktiviteter. När och var ni träffas och vad ni ska hitta på bestämmer ni tillsammans. Ni kan till exempel gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra eller baka tillsammans.
Som ledsagare följer du med en person med funktionsnedsättning på aktiviteter utanför hemmet. Det kan till exempel handla om att följa med på promenad, biobesök, bowling, bad, sportevenemang.
Arbetstiden styrs av brukarens behov och önskemål samt antalet timmar som är beviljade.
Utdrag ur belastningsregistret
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens
belastningsregister uppvisas.
Blanketten eller e-tjänsten "kontrollera egna uppgifter" hittar du på polisens hemsida eller via denna länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Kvalifikationer
Vi söker en trygg person som vill hjälpa funktions nedsatta till ett mer aktivt liv. Det är ett plus om du har erfarenhet av människor med funktionsnedsättning. Framför allt är det viktigt att du har tid och engagemang för uppdraget.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Arvode Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
