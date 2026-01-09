Konsultuppdrag 260126 - 260914

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Hedemora
2026-01-09


Här finns ett långt uppdrag för dig som önskar planera längre fram!
Omfattning: 80-100 %
Arbetstid: 38,25 tim/vecka. Mestadels dagtid, men i perioder kan det bli mer kväll/nattpass
Arbetsplats: SÄBO, LSS, hemsjukvården och socialpsykiatrin
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i kommunen som t.ex. bedömningar, utföra ordinationer, sårbehandling, provtagning, stöd/handledning till omvårdnadspersonal mm.
Möjlighet till ledighet under uppdragsperioden finns
Du får introduktion


Publiceringsdatum
2026-01-09

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
1 års erfarenhet som sjuksköterska
Minst 4 månaders sammanhängande erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård under de senaste 3 åren
Lämna utdrag ur belastningsregistret till kommunen
Flexibilitet till eventuella schemaförändringar

Meriterande:
6 månaders sammanhängande erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård under de senaste 2 åren
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya rutiner och samarbeta med nya kollegor
Van att arbeta i Pulsen Combine

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg.

Du kan söka genom att klicka på ansök eller skicka mail till oss.

Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@seie.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AFM 260109".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
776 30  HEDEMORA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
SÄBO, LSS, hemsjukvård, socialpsykiatri

Jobbnummer
9676893

