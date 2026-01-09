Konsultuppdrag 260126 - 260914
2026-01-09
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
Här finns ett långt uppdrag för dig som önskar planera längre fram!
Omfattning: 80-100 %
Arbetstid: 38,25 tim/vecka. Mestadels dagtid, men i perioder kan det bli mer kväll/nattpass
Arbetsplats: SÄBO, LSS, hemsjukvården och socialpsykiatrin
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i kommunen som t.ex. bedömningar, utföra ordinationer, sårbehandling, provtagning, stöd/handledning till omvårdnadspersonal mm.
Möjlighet till ledighet under uppdragsperioden finns
Publiceringsdatum2026-01-09
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
1 års erfarenhet som sjuksköterska
Minst 4 månaders sammanhängande erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård under de senaste 3 åren
Lämna utdrag ur belastningsregistret till kommunen
Flexibilitet till eventuella schemaförändringar
Meriterande:
6 månaders sammanhängande erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård under de senaste 2 åren
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya rutiner och samarbeta med nya kollegor
Van att arbeta i Pulsen Combine
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg.
Du kan söka genom att klicka på ansök eller skicka mail till oss.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
