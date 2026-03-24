Konsultchefsassistent, Göteborg

Logent Bemanning AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-03-24


Om tjänsten
Som konsultchefsassistent stöttar du våra konsultchefer i det dagliga arbetet och deltar i hela urvals- och bemanningsprocessen. Rollen är varierad och innefattar både administrativa uppgifter och operativt arbete.

Dina arbetsuppgifter
Administrativa uppgifter kopplade till bemanning och rekrytering

Kandidathantering och kontakt med konsulter

Stöd i rekryteringsprocesser

Stötta konsultchefer i deras dagliga arbete

Hantera bemanningsfrågor via telefon

Boka in personal vid behov

Vara kontaktperson för konsulter och kunder under kvällar och helger

Arbetstider & upplägg
Tjänsten är på deltid, cirka 8-16 timmar per vecka.
Arbetstiderna kan variera och innefattar:

Vardagar kl. 08.00-17.00 (överenskommelse)

Kvällar kl. 17.00-22.00

Helger:

Lördag kl. 06.00-22.00

Söndag kl. 09.00-22.00

Vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 dagar i veckan samt varannan helg. Introduktion sker på plats på kontor, därefter finns möjlighet till distansarbete vid kvälls- och helgpass. Där arbete under kontorstider sker på kontoret i Göteborg.

Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och bekväm med att ha mycket kontakt med människor från olika bakgrunder.
Vi ser gärna att du:

Har erfarenhet av kundservice och/eller bemanning

Har studier eller erfarenhet inom HR, personalplanering eller rekrytering

Är strukturerad och har god administrativ förmåga

Trivs med att arbeta självständigt

Har god kommunikativ förmåga

Meriterande:

Erfarenhet av Intelliplan och/eller Teamtailor

Körkortskrav
Svenska och engelska i tal och skrift

Vi erbjuder
En flexibel deltidstjänst med stort ansvar

En utvecklande roll inom rekrytering och bemanning

En arbetsplats med stark teamkänsla och fokus på engagemang och kundnöjdhet.

Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7453826-1910604".

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB (org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Stora Badhusgatan 18 (visa karta)
411 21  GÖTEBORG

Arbetsplats
Logent

Jobbnummer
9816812

