Konsultchefsassistent, Göteborg
Logent Bemanning AB / Administratörsjobb / Göteborg
2026-03-24
Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som konsultchefsassistent stöttar du våra konsultchefer i det dagliga arbetet och deltar i hela urvals- och bemanningsprocessen. Rollen är varierad och innefattar både administrativa uppgifter och operativt arbete.Dina arbetsuppgifter
Administrativa uppgifter kopplade till bemanning och rekrytering
Kandidathantering och kontakt med konsulter
Stöd i rekryteringsprocesser
Stötta konsultchefer i deras dagliga arbete
Hantera bemanningsfrågor via telefon
Boka in personal vid behov
Vara kontaktperson för konsulter och kunder under kvällar och helger
Arbetstider & upplägg
Tjänsten är på deltid, cirka 8-16 timmar per vecka.
Arbetstiderna kan variera och innefattar:
Vardagar kl. 08.00-17.00 (överenskommelse)
Kvällar kl. 17.00-22.00
Helger:
Lördag kl. 06.00-22.00
Söndag kl. 09.00-22.00
Vi ser gärna att du kan arbeta 2-3 dagar i veckan samt varannan helg. Introduktion sker på plats på kontor, därefter finns möjlighet till distansarbete vid kvälls- och helgpass. Där arbete under kontorstider sker på kontoret i Göteborg.Profil
För att trivas i rollen ser vi att du är trygg, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och bekväm med att ha mycket kontakt med människor från olika bakgrunder.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av kundservice och/eller bemanning
Har studier eller erfarenhet inom HR, personalplanering eller rekrytering
Är strukturerad och har god administrativ förmåga
Trivs med att arbeta självständigt
Har god kommunikativ förmåga
Meriterande:
Erfarenhet av Intelliplan och/eller TeamtailorKörkortskrav
Svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En flexibel deltidstjänst med stort ansvar
En utvecklande roll inom rekrytering och bemanning
En arbetsplats med stark teamkänsla och fokus på engagemang och kundnöjdhet.
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Arbetsgivare Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
Stora Badhusgatan 18 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
