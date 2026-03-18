Konsultchef Närke Bemanning

2026-03-18


Konsultchef till Närke Bemanning AB - Örebro
Närke Bemanning söker en konsultchef till sin verksamhet i Örebro. Rollen passar dig som är självgående, har erfarenhet från bemanning och rekrytering och vill arbeta nära en större verksamhet där du ansvarar för att rätt kompetens finns på plats och vill utvecklas och ta nästa steg för på sikt ansvara för hela företaget.
Om Närke Bemanning
Närke bemanning är ett nystartat företag där den huvudsakliga uppgiften i dagsläget är att lösa bemanningen åt ägarbolaget. Ägarbolaget är verksamt inom lager och e-handel där kunden är uteslutande myndigheter. Framåt är inriktningen att få in fler kunder att hyra ut personal till.
Om rollen
Som konsultchef driver du rekrytering och bemanning självständigt och ansvarar för personal som arbetar hos ägarbolaget. Du behöver kunna sätta dig in i verksamheten, förstå dess behov och planera bemanningen därefter. Rollen innebär stort eget ansvar och kräver god förmåga att prioritera.

Dina arbetsuppgifter
Rekrytera och bemanna konsulter utifrån verksamhetens behov

Personalansvar och löpande uppföljning av konsulter

Bygga och underhålla relationer med konsulter och verksamhet

Planera bemanning.

Administration och systemhantering

Arbetsmiljöarbete

Söka upp och få in nya kunder

Vi söker dig som

Har flerårig erfarenhet från bemanning eller rekrytering

Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete

Är självgående och strukturerad

Har god systemvana

Har ett brett kontaktnät och vana att bygga långsiktiga relationer

Vill sätta dig in i verksamheten och arbeta långsiktigt

Övrig information
Placering: Örebro

Arbetstider: Dagtid

Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)

Start: Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Slottsgatan 8b (visa karta)
703 61  ÖREBRO

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

