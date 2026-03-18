Konsultchef Närke Bemanning

2026-03-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Konsultchef till Närke Bemanning AB - Örebro
Närke Bemanning söker en konsultchef till sin verksamhet i Örebro. Rollen passar dig som är självgående, har erfarenhet från bemanning och rekrytering och vill arbeta nära en större verksamhet där du ansvarar för att rätt kompetens finns på plats och vill utvecklas och ta nästa steg för på sikt ansvara för hela företaget.
Om Närke Bemanning
Närke bemanning är ett nystartat företag där den huvudsakliga uppgiften i dagsläget är att lösa bemanningen åt ägarbolaget. Ägarbolaget är verksamt inom lager och e-handel där kunden är uteslutande myndigheter. Framåt är inriktningen att få in fler kunder att hyra ut personal till.
Om rollen
Som konsultchef driver du rekrytering och bemanning självständigt och ansvarar för personal som arbetar hos ägarbolaget. Du behöver kunna sätta dig in i verksamheten, förstå dess behov och planera bemanningen därefter. Rollen innebär stort eget ansvar och kräver god förmåga att prioritera. Publiceringsdatum2026-03-18Dina arbetsuppgifter
Rekrytera och bemanna konsulter utifrån verksamhetens behov
Personalansvar och löpande uppföljning av konsulter
Bygga och underhålla relationer med konsulter och verksamhet
Planera bemanning.
Administration och systemhantering
Arbetsmiljöarbete
Söka upp och få in nya kunder
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet från bemanning eller rekrytering
Har erfarenhet av arbetsmiljöarbete
Är självgående och strukturerad
Har god systemvana
Har ett brett kontaktnät och vana att bygga långsiktiga relationer
Vill sätta dig in i verksamheten och arbeta långsiktigtÖvrig information
Placering: Örebro
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7410990-1900667". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Slottsgatan 8b (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9805494