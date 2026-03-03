Konsultchef Gästrikland
2026-03-03
Konsultchef - Gästrikland
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt.
I Gästrikland har vi redan en etablerad verksamhet och ett nära samarbete med en större kund. Nu söker vi dig som vill ta ansvar för att fortsätta utveckla verksamheten i området - både genom att säkerställa en riktigt bra leverans i våra befintliga uppdrag och genom att skapa nya samarbeten med industriföretag i regionen.
Det här är en operativ roll där du är nära både kund och konsulter. Du rekryterar, introducerar och följer upp. Du ser till att uppdragen fungerar i vardagen och att relationerna är trygga och långsiktiga. Samtidigt är du en viktig person i att bygga vidare på vår närvaro i området - genom att vara ute i verksamheter, skapa kontakter och fånga upp nya behov där vi kan bidra.
Vi tror inte på det perfekta CV:t. Vi tror mer på potential, driv och ansvarstagande. Kanske har du jobbat inom bemanning, HR, industri eller i en annan roll där du haft ansvar för människor, relationer eller affärer. Det viktiga är att du är trygg i mötet med andra, strukturerad i ditt arbetssätt och trivs med att ta ansvar för helheten.
En viktig del av rollen är också att kunna se det som inte alltid är självklart - att hitta guldkornen bland kandidater och förstå vad som verkligen skapar värde i samarbetet med kund. Alla passar inte överallt, men rätt person på rätt plats gör stor skillnad.
Hur rollen ser ut
Du kliver in i en befintlig verksamhet med stabil grund. Fokus ligger på att utveckla Konsultias närvaro i Gästrikland.
I vardagen innebär det att du:
• Rekryterar konsulter - annonsering, urval, intervjuer och referenstagning * Introducerar, följer upp och stöttar konsulter i uppdrag * Säkerställer kvalitet i leverans och god arbetsmiljö hos kund * Har löpande dialog med befintliga kunder kring behov och utveckling * Bygger relationer med nya företag i området och fångar upp framtida bemanningsbehov * Är ute i verksamheten och skapar förtroende hos både konsulter och kunder
Praktiska förutsättningar
• Lön: 33 000-40 000 kr/månad, beroende på erfarenhet
• Körkort: B-körkort krävs
• Anställning: Tillsvidareanställning med inledande provanställning
Om Konsultia
Konsultia är specialister på bemanning och rekrytering som för svensk industri framåt. Vi är engagerade, kundfokuserade och duktiga på att hitta guldkorn som andra missar.
Flexibilitet och hållbarhet: Hos oss har du stor frihet att styra din egen vardag. Vi litar på att du tar ansvar för ditt uppdrag och ger dig utrymme att planera arbetet på ett sätt som fungerar för dig, konsulterna och kunderna. Vi erbjuder friskvård, företagshälsovård och regelbundna hälsoundersökningar - för ett hållbart arbetsliv.
Trygghet: Vi värnar om våra medarbetare och om balans mellan arbete och fritid. Konsultia har haft en sund och stabil ekonomi sedan 2013.
Utvecklingsmöjligheter: Vi arbetar med många välkända industriföretag, har en stark position i norra Sverige och expanderar nu nationellt. Många av våra chefer har rekryterats internt.
