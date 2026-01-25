Konsultchef
Skandinavisk Hälsovård AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skandinavisk Hälsovård AB i Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
, Sigtuna
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Skandinavisk Hälsovård är en del av Skandinavisk Hälsovård Group.
Tillsammans med våra systerföretag bedriver vi verksamhet inom vård- och läkarbemanning, tolk och översättning samt inom utbildning.
Vi växer och söker nu dig som är intresserad av att vara med oss på vår fortsatta tillväxtresa i rollen som säljande konsultchef.
Vi erbjuder en mångfasetterad roll med varierande arbetsuppgifter inom såväl sälj, rekrytering, bemanning och personalansvar.
Utöver detta även branschens trevligaste och duktigaste kollegor.
Vi sitter i fina lokaler på Drottninggatan, vid T-centralen.
För att trivas i rollen tror vi att du behöver gilla försäljning och att skapa resultat, ett högt tempo med många bollar i luften samtidigt samt att bygga och skapa goda relationer.
Har du arbetat i liknande roll tidigare eller har erfarenhet från hälso- och sjukvården ser vi detta som meriterande.
Då vi växer kommer vi hantera ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: ansokan@shvab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skandinavisk Hälsovård AB
(org.nr 556596-1975)
Drottninggatan 29 (visa karta
)
111 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9703070