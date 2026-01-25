Konsultchef

Skandinavisk Hälsovård AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-25


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Skandinavisk Hälsovård AB i Stockholm, Sollentuna, Södertälje, Sigtuna, Norrtälje eller i hela Sverige

Skandinavisk Hälsovård är en del av Skandinavisk Hälsovård Group.
Tillsammans med våra systerföretag bedriver vi verksamhet inom vård- och läkarbemanning, tolk och översättning samt inom utbildning.
Vi växer och söker nu dig som är intresserad av att vara med oss på vår fortsatta tillväxtresa i rollen som säljande konsultchef.
Vi erbjuder en mångfasetterad roll med varierande arbetsuppgifter inom såväl sälj, rekrytering, bemanning och personalansvar.
Utöver detta även branschens trevligaste och duktigaste kollegor.
Vi sitter i fina lokaler på Drottninggatan, vid T-centralen.
För att trivas i rollen tror vi att du behöver gilla försäljning och att skapa resultat, ett högt tempo med många bollar i luften samtidigt samt att bygga och skapa goda relationer.
Har du arbetat i liknande roll tidigare eller har erfarenhet från hälso- och sjukvården ser vi detta som meriterande.

Då vi växer kommer vi hantera ansökningar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: ansokan@shvab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skandinavisk Hälsovård AB (org.nr 556596-1975)
Drottninggatan 29 (visa karta)
111 51  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9703070

Prenumerera på jobb från Skandinavisk Hälsovård AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Skandinavisk Hälsovård AB: