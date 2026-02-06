Konsult/Interim: Informationssäkerhet, Stockholm
Vi söker för kunds räkning en specialist inom Informationssäkerhet i Stockholm!
Vill du arbeta i en central roll där du påverkar hur organisationen styr, hanterar och utvecklar sin IT- och cybersäkerhet? I denna roll får du ett tydligt ägarskap för IKT-styrning, IKT-riskhantering och hotbildsarbete, med stort mandat att skapa struktur, driva förbättring och säkerställa efterlevnad av krav och regelverk. Du blir en nyckelperson i samspelet mellan IT, säkerhet, risk, compliance och verksamhet och bidrar till att omsätta krav till praktisk tillämpning. Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan strategi och operativt arbete och som vill arbeta långsiktigt med risk, kontroller och styrning i en komplex IT-miljö.Uppdraget förväntas påbörjas så snart som möjligt och pågå i 6 månader med möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder dig
Ett uppdrag där du får ett tydligt ägarskap och stort inflytande över organisationens IKT-styrning.
Möjlighet att arbeta brett inom governance, risk och cybersäkerhet
En verksamhetsnära roll med många kontaktytor
Mandat att utveckla ramverk, metoder och arbetssätt
En stabil organisation med långsiktigt säkerhetsfokus
Det här gör du hos oss
Äger och förvaltar revisionsbok för IKT och cybersäkerhet
Utvecklar och säkerställer efterlevnad av IKT-styrning och säkerhetsramverk
Inför, följer upp och utvärderar säkerhetskontroller
Ansvarar för IKT-riskhantering på systemnivå (process, metod, dokumentation)
Faciliterar riskanalyser på strategisk, taktisk och operativ nivå
Följer upp risker, åtgärder och KRI:er samt rapporterar till relevanta forum
Samordnar hotbildsarbete och omvärldsbevakning
Följer upp IKT-incidenter och kopplar problemhantering till riskåtgärder
Stödjer systemägare, processägare och Tech Leads i aktiv riskhantering
Ditt team och arbetsplats
Du ingår i en funktion med fokus på IT-risk, säkerhet och styrning och samarbetar nära IT, säkerhet, compliance och verksamheten. Rollen är placerad i Stockholm med möjlighet till hybridarbete.
Mer om dig
Du har erfarenhet av att arbeta med IT/IKT-styrning, informationssäkerhet och riskhantering i komplexa organisationer. Du förstår hur regelverk och krav omsätts till praktiska kontroller och arbetssätt. Du är strukturerad, analytisk och trygg i att facilitera dialoger kring risk och säkerhet. Du vill utvecklas vidare inom governance, risk och cybersäkerhet och ta ett tydligt ägarskap i en central specialistroll.
