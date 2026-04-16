Konsult inom mötesbokning
2026-04-16
Vill du arbeta som konsult inom mötesbokning i ett bolag där kvalitet, gemenskap och långsiktig utveckling står i fokus?
Consort Nordic växer och söker nu drivna konsulter som vill arbeta med professionell mötesbokning och kunddialog mot våra uppdragsgivare.
Hos oss får du en viktig roll i kundens affär, samtidigt som du blir en del av en stark nordisk kultur med höga ambitioner och tydligt fokus på kvalitet före kvantitet.
Om rollen
Som konsult inom mötesbokning arbetar du i uppdrag hos våra kunder. Du ansvarar för att skapa första kontakt med potentiella kunder och boka kvalificerade möten åt kundens sälj- eller rådgivningsteam.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
Kontakta beslutsfattare via telefon och digitala kanaler
Boka och koordinera möten av hög kvalitet
Arbeta strukturerat i CRM-system och följa upp dialoger
Kvalificera behov och säkerställa rätt möten till rätt mottagare
Tätt samarbete med kundens och Consorts team
Uppdragen varierar i längd och omfattning och anpassas efter din erfarenhet, kompetens och utvecklingsambition.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är kommunikativ, trygg i samtal och professionell i ditt bemötande
Är målmedveten, strukturerad och tar ansvar för ditt resultat
Trivs i en kundnära konsultroll med tydliga mål
Har god svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Har erfarenhet av mötesbokning, försäljning eller kundkontakt - eller vill utvecklas inom området
Vi välkomnar både juniora och mer erfarna konsulter.
Varför Consort Nordic?
Hos Consort Nordic blir du en del av ett bolag som kombinerar tydliga mål med stark gemenskap och trygghet.
Vi erbjuder:
Fast lön - inga provisionsbaserade modeller
Strukturerad onboarding och löpande coaching
Möjlighet att utvecklas inom försäljning, affär och konsultrollen
En inkluderande och prestationsdriven kultur
Moderna arbetssätt och professionella verktyg
Nya och fina lokaler centralt i Göteborg
Ett bolag som är Great Place to Work-certifierat
Om Consort Nordic
Consort består idag av cirka 220 engagerade medarbetare med kontor i Göteborg, Oslo och Trondheim.
Vi är ett Gasellföretag fem år i rad och har erhållit nio Great Place to Work-certifieringar, vilket speglar vår starka kultur och goda arbetsmiljö.
Låter detta som rätt nästa steg för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: bawer.akdogan@consortnordic.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Consort Nordic AB
(org.nr 559329-2005)
Bawer Akdogan bawer.akdogan@consortnordic.se
9858361