Konsult inom Life Science
Därför är detta jobb för dig Du vill vara en del av regionens främsta Life Science-konsulter. Vi bidrar gemensamt med våra kunder till att förbättra människors liv och livskvalitet genom att bland annat utveckla produktion, kvalitet och projektverksamhet.
Här sätts du och din utveckling i fokus, du kommer ha en kontinuerlig dialog med din chef om utvecklingsmöjligheter framåt för att forma en plan och resa som passar dig och dina ambitioner. Som konsult på Knightec Group kommer du ha ett starkt stöd av ledare och dina kollegor där ni hjälper varandra att lyckas i uppdrag, projekt och i er utveckling.
Du blir en del av vårt affärsområde inom Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Arbetsuppgifter Vårt team besitter en bred kunskap inom Life Science och dina uppdrag kommer att variera och kan innebära både roller i våra egna leveranser i interna team samt i våra kunders verksamheter. Du kommer arbeta inom något av nedan områden:
validering/kvalificering
projektledning
processutveckling/produktionsutveckling
QA IT
Kvalifikationer För att passa i rollen vill du arbeta i komplexa produktionsmiljöer, har en förmåga att arbeta förbättringsorienterat och gillar att ha olika kontaktytor. För att lyckas i rollen har du även:
Nyfikenhet på/kännedom om konsultrollen
Erfarenhet av arbete inom läkemedelsindustrin eller den medicintekniska branschen
God kännedom om relevanta regelverk
Relevant ingenjörsexamen eller motsvarande
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan - från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad - för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll - du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tjänst placerad på vårt kontor i Södertälje, Storgatan 41C. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-05-03. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
https://career.knightecgroup.com
Storgatan 41C (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE
