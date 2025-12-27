Konsult inom Inbyggda system
EC Konsult AB är ett teknikkonsultbolag med passion för innovation, problemlösning och systemutveckling. Vi utvecklar inbyggda system för några av Sveriges mest spännande branscher - från medicinteknik till automotive, processindustri och säkerhetssystem. Vår vardag handlar om att skapa lösningar på komplexa tekniska utmaningar - ibland på sätt som ingen tidigare gjort.
Nu söker vi en civilingenjör inom mjukvaruutveckling för inbyggda system som vill vara med och utveckla framtidens teknik - i nära samarbete med både kunder och engagerade kollegor.
Som konsult hos oss kommer du att arbeta med hela kedjan från idé till färdig produkt - antingen på plats hos kund eller från våra kontor i Karlshamn och Lund. Vi erbjuder varierande uppdrag inom olika branscher som:
Medicinsk utrustning
Trädgårdsprodukter
Automotive
Trafikövervakning
Värmesystem
Säkerhetssystem
m.m.
Du kommer att arbeta nära teknologins framkant - och vi ser gärna att du har ett intresse för AI och maskininlärning, särskilt i kombination med inbyggda system. Många av våra kunder efterfrågar intelligenta lösningar, vilket öppnar upp för spännande projekt där AI integreras i hårdvarunära applikationer.
Meriterande kompetensområden
Hårdvarunära programmering (C/C++)
Firmware-utveckling
Embedded Linux
Agila arbetsmetoder
Hårdvarukonstruktion
Olika processorteknologier
Arbetat enligt regelverk (ex. inom medicinteknik eller automotive)
Intresse eller erfarenhet av AI/ML i inbyggda system eller edge computing
Egenskaper vi uppskattar att du besitter
Nyfiken, kreativ och tekniskt passionerad
Självgående och lösningsorienterad
Analytisk, noggrann och uthållig
Kommunikativ, positiv och samarbetsvillig
Varför välja oss?
Vi erbjuder en stimulerande och varierad arbetsmiljö där du ständigt får utvecklas, både tekniskt och personligt. Du får vara med och lösa verkliga problem - ofta sådana ingen annan tidigare har löst. Vi gillar trubbel - för det gör oss bättre.
Vi uppmuntrar också våra konsulter att utforska ny teknik, och AI är ett område där vi ser en växande efterfrågan och stora möjligheter. Så ansöker du
