Om verksamheten
Konstenhetens uppdrag är att bidra till en god offentliga miljö i Västra Götalandsregionens verksamheter, att sprida kunskap om konstens betydelse i offentliga miljöer, och att stimulera konstlivet i Västra Götaland.
Enheten är en av landets största inköpare av konst, med en samling på ca 70 000 konstverk. En del av dessa verk passerar verkstan, som årligen ramar mellan 1500-3000 verk, bygger podier och plexihuvar, lagar och vårdar, monterar fast verk, demonterar och ser till att konstverken presenteras på bästa sätt i sin miljö; främst vårdmiljöer av olika slag; psykiatriska avdelningar, barnakut, tandvårdskliniker, vårdcentraler, men också skolor, resecentrum, buss- och tågdepåer, kontorsmiljöer med mera - du möter alltså många olika människor i olika miljöer. Tempot varierar, och du trivs med att ha många projekt pågående samtidigt.
Din arbetsplats är verkstaden, som finns i Regionens hus i Vänersborg där du tillsammans med din närmsta kollega utför det dagliga arbetet. En del av arbetet innebär också att transportera och placera konst samt visst tekniskt underhåll, och arbetsfältet är därför hela Västra Götalandsregionen. Möten sker på olika platser i regionen, en del resor ingår i arbetet. I dagsläget pågår en process för att flytta verkstaden från sin nuvarande plats i Regionens Hus i Vänersborg. Tidigast flytt sker våren 2028.
Om arbetet
En konsttekniker har en mångsidig roll som kombinerar tekniska färdigheter med konstnärlig förståelse. Här är några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Rama konstverk: Ditt uppdrag blir att rama om verken, laga och montera om eller i vissa fall bedöma vilka verk som ska till konservator.
Placering och installation av konstverk: Du ansvarar för att hänga och installera konstverk på ett säkert och estetiskt tilltalande sätt i olika miljöer. Även tillverkning av infästningar till skulpturers montering görs som kräver kännedom om olika tekniker och material.
Teknisk utrustning: I ditt dagliga arbete använder du ramklipp, olika typer av sågar, slipmaskin, glasskärare, fräs med mera. Hantering och underhåll av teknisk utrustning som används vid placering av konst, inklusive belysning, säkerhetssystem och verktyg. Du har ansvar för att följa rutiner kring hantering och förvaring av verktyg och utrustning, vissa konstplaceringar görs i säkerhetsklassade miljöer.
AV-teknik: Vissa konstverk är av mer teknisk karaktär, såsom videoverk eller ljudkonst, så kunskaper inom olika typer av programvara behövs i vardagen då du ibland servar dessa installationer
Samarbete med kollegor: Arbeta nära kollegor för att säkerställa att konstverken presenteras på bästa möjliga sätt. Vara lyhörd och bra på att fånga upp verksamheters och kollegors önskemål.
Transport och förvaring: I uppdraget ingår att köra bil, en lätt lastbil används och du säkerställer att konsten emballeras väl och hanteras varsamt.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom trä, hantverk, konst, design, av-teknik eller något annat som vi bedömer som likvärdigt. Du är händig och van att arbeta med verktyg på ett professionellt sätt. Du har dokumenterad erfarenhet av montering, reparation eller liknande arbetsuppgifter, och du kommunicerar obehindrat både muntligt och skriftligt på svenska. För att trivas i rollen behöver du ha god fysik, eftersom arbetet ofta innebär tunga lyft och upprepade rörelser. B-körkort är ett krav.
Hos oss får du lära dig många olika arbetsmoment, men det är viktigt att du är noggrann, har god teknisk förståelse och är flexibel för att kunna hantera olika typer av konstverk och miljöer. Det är också viktigt att kunna arbeta både självständigt och i team. Din närmsta kollega jobbar du tätt med. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen
Intervjuer planeras att hållas 15 & 16/9 i Vänersborg. Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryterande chef, Sofie Brinkmo. För frågor om arbetsuppgifter och liknande kan du kontakta rammakare Hans Persson.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
