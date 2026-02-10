Konstruktör till Hjort-Conveyer
2026-02-10
Som ett led i Hjort-Conveyors fortsatta satsning och för att möta framtida behov rekryterar vi nu ytterligare en mekanikkonstruktör till deras team i Helsingborg.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Är du en erfaren mekanikkonstruktör som är nyfiken, positiv och ansvarstagande? Är du dessutom en engagerad person med stort intresse för tekniska lösningar? Vill du arbeta med både systemlösningar och detaljkonstruktioner i nära samarbete med kunder, kollegor och en produktionsavdelning? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som konstruktör på Hjort-Conveyor i Helsingborg arbetar du med att ta fram utrustningar för förflyttning av hängande laster i industriella miljöer. Du arbetar ofta i projekt för kundspecifika lösningar, där du är delaktig i hela processen från en första idé till start av produktion av den färdiga anläggningen. Du arbetar också med uppdateringar och underhåll i det befintliga sortimentet av produkter och konstruktionslösningar.
Du blir en del av konstruktionsavdelningen på Hjort-Conveyor som idag består av 4 medarbetare och du rapporterar till konstruktionschefen. Beslutsvägarna är korta, och du har ett nära samarbete med kolleger i hela företaget.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Ta fram konceptlösningar och layouter
• Ta fram detaljkonstruktioner
• Arbeta med både 2D- och 3D-CAD
• Underhålla och uppdatera befintliga konstruktioner
• Koordinera arbetsuppgifter och projekt
• Samverka med produktion för att säkerställa konstruktionslösningar och genomförande
• Presentera och diskutera lösningsförslag med kunder
• Utforma dokumentation
Vem är du?
Du har jobbat i några år som konstruktör, och du har ett gediget intresse för teknik och för att skapa bra lösningar. Du har stor vana av att jobba med 3D-CAD, och har du använt Inventor är det en fördel. Du kan jobba även med 2D-CAD i Autocad, eller är du intresserad att skaffa sådan kunskap. Du förstår betydelsen av noggrannhet i detaljer för att säkra kvalitet och funktionalitet i en komplett anläggning, och du har god kännedom om maskindirektivet och kvalitetsledningssystem.
Som person är du nyfiken och drivs av att hitta kreativa lösningar tillsammans med både kunder och kollegor. Du är noggrann och ansvarsfull, samtidigt som du är öppen för förändringar och utmaningar. Du är självgående och bra på att planera din egen tid, samtidigt som du är prestigelös och har lätt för att kommunicera och samarbeta med andra. Du vill gärna vara en del av ett dynamiskt lagarbete där kunden står i centrum, och du tycker om att sprida positiv energi runtomkring dig. Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Om verksamheten
Hjort-Conveyor AB är ett materialhanteringsföretag som konstruerar, projekterar och installerar transportsystem för hängande laster både nationellt och internationellt. Våra kunder är framför allt tillverkande industrier med serieproduktion, ofta med inriktning på ytbehandling. Kunderna finns över hela världen men huvudsakligen i Europa och framför allt i Skandinavien, där vi är marknadsledande.
Säkerhet är vår ledstjärna. Denna inställning, samt att vi levererar bra kvalitet till rätt pris, ger god service, är flexibla och samarbetsvilliga ger oss nöjda kunder och gör oss starka på marknaden.
Hjort-Conveyor AB ingår i Linde-gruppen som idag har ca 50 personer anställda i koncernen inom Sverige varav 10 i Hjort-Conveyor AB. Läs gärna mer på www.hjortconveyor.seSå ansöker du
Tycker du att detta låter intressant är du varmt välkommen med din ansökan. Du söker tjänsten via dreamwork.se, sök gärna omgående då vi arbetar med löpande urval. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta rekryteringskonsult Karl Månsson via telefon 076-1756109 eller karl.mansson@dreamwork.se
eller Mahlin Granelli Glyré via telefon 070-377 45 39 eller mail mahlin.glyre@dreamwork.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
