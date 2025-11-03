Konstruktör lantbruk
2025-11-03
Konstruktör lantbruk
Hos oss på Heidelberg Materials Precast Abetong handlar jobbet om mer än betongelement - vi bygger framtidens hem, lantbruk och anläggningsprodukter. Men vi bygger också något här inne, tillsammans: trygghet, gemenskap och stolthet.
Om rollen
Som konstruktör projekterar du handlingar för tillverkning och montage av våra lantbruksprojekt med fokus på kvalitet och nöjd kund. Du ansvarar för intern och extern kommunikation i projekteringsarbetet och planerar ditt arbete utifrån givna tidsramar.
Rollen passar dig som är strukturerad och engagerad och som gillar att samarbeta och vara en del av ett team. Du har förmåga att analysera och dra slutsatser som du omsätter i effektiva lösningar. När tempot är högt kan du prioritera det som är viktigast först. Du ser möjligheter i utmaningar, hittar vägar och söker förenklingar som gör oss till kundens självklara val. Med ditt prestigelösa sätt kommunicerar du enkelt med andra och möter omgivningen med en positiv inställning. Du är nyfiken på nya program, tar dem snabbt till dig och delar gärna med dig av dina kunskaper.
Om division Lantbruk
Heidelberg Materials Precast Abetong är marknadsledande inom lantbruksområdet och våra största kundgrupper är Sveriges lantbrukare och mindre byggfirmor. Vi erbjuder ett helhetskoncept med allt från leverans av kompletta byggnader till enskilda standardprodukter.
Hos oss får du:
Trygghet: Stabiliteten i en global koncern och värmen i ett lokalt lag.
Utveckling: Tydlig karriärtrappa, interna utbildningar och program.
Gemenskap: Vi hjälps åt, firar framgångar och har kul tillsammans.
Förmåner: 5 000 kr till friskvård, matbidrag och satsningar på arbetsmiljö.
Vem vi söker
Vi tror att du kommer att trivas och göra ett bra jobb hos oss om du känner igen dig i det här:
• Goda kunskaper i AutoCAD och tycker att det är roligt med CAD-projektering.
• Utbildning inom bygg, exempelvis byggnadsingenjör eller likvärdigt.
• Goda kunskaper i Microsofts programvara (MS Office).
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Kunskaper inom REVIT är förstås ett plus - men inget krav. Det viktigaste är att du vill vara med och göra jobbet riktigt bra, tillsammans med oss.
Placeringsort Växjö
I Växjö ligger vårt kontor på Taptogränd 6 i det växande området I11 - med nära till både centrum, lunchställen och allt som händer i stan. Här arbetar drygt 50 kollegor inom bland annat sälj, projektledning, konstruktion, ekonomi, inköp, HR och IT.
Här möts människor med olika kompetenser som tillsammans driver våra projekt framåt i nära samarbete med fabrikerna runt om i landet. Stämningen är varm och familjär, med korta avstånd mellan avdelningarna och en kultur där det är lätt att trivas, hjälpa varandra och utvecklas.
Heidelberg Materials Precast Abetong är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongelement. Vi har en lång historia i branschen, men vi blickar alltid framåt - mot framtidens hållbara byggande. Våra produkter finns i bostäder, industrier, lantbruk, anläggning- och infrastruktur runt om i landet.
Hos oss får du vara med och bidra till något bestående - byggnader och konstruktioner som människor ska leva med i generationer framåt. Vi är stolta över att kombinera tryggheten i en global koncern med närheten i våra lokala lag.
Kulturen sammanfattas i vår värdegrund REKO:
• Resultatinriktade - vi är stolta över vårt hantverk och drivs av att göra jobbet riktigt bra, tillsammans.
• Engagerade - vi tar initiativ, är nyfikna och vågar både testa nytt och säga vad vi tycker.
• Kunniga - vi delar med oss, lär av varandra och utvecklas hela tiden.
• Omtänksamma - vi stöttar varandra, visar respekt och ser till att alla kan trivas.
Vi är idag cirka 500 medarbetare på sex fabriker och flera kontor runt om i Sverige. Företaget omsätter omkring 1,2 miljarder kronor och ingår i Heidelberg Materials - en av världens största byggmaterialtillverkare, med verksamhet i över 50 länder och mer än 51 000 medarbetare.
Redo att skapa framtiden med oss?
Ansök här!
Har du frågor om tjänsten i Växjö är du välkommen att kontakta projektchef Jonas Hultinsson, jonas.hultinsson@heidelbergmaterials.com
eller telefonnummer 0470-965 34.
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Henrik Lundstedt, HR, henrik.lundstedt@heidelbergmaterials.com
.
