Konstruktör Hydraulik/Mekanik till Hydralid, Lidköping
2026-02-05
Hydralid är ett familjeägt företag i Lidköping och en del av Fröjdia Group. Vi är specialiserade på utveckling och tillverkning av hydraulcylindrar med höga krav på kvalitet, teknisk precision och leveranssäkerhet. Företaget har en stark värdegrund baserad på principer som grit, team och innovation. Våra kunder finns främst inom krävande industrisegment där långsiktiga samarbeten, spårbarhet och hållbarhet är avgörande. Hydralid har cirka 40 medarbetare och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Vill du arbeta nära både produktion och kund i ett familjeägt industribolag med korta beslutsvägar? Hydralid i Lidköping fortsätter att växa och söker nu en konstruktör inom hydraulik/mekanik som vill vara med och utveckla kundanpassade hydraulcylindrar i en prestigelös och samarbetsdriven miljö.
Hydralid är en del av Fröjdia Group och specialiserar sig på tillverkning av hydraulcylindrar för industrikunder. All verksamhet är samlad under ett tak, vilket skapar närhet mellan konstruktion, produktion och beslut - och ger dig stora möjligheter att påverka.
Om rollen
I rollen som konstruktör blir du en viktig del av ett tajt tjänstemannateam och arbetar nära både produktion och kund. Du kliver in i en roll som stärker konstruktionsfunktionen och bidrar till Hydralids fortsatta tillväxt och professionalisering.
Konstruera och rita kundanpassade hydraulcylindrar i CAD (Inventor)
Ha teknisk dialog och samarbete med kunders konstruktionsavdelningar
Arbeta med produktionsberedning och materialval
Delta i teknisk problemlösning och enklare hållfasthetsberäkningar
Samverka tätt med produktion för att säkerställa tillverkningsbarhet och kvalitet
Vem du är
Du har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett lag. Du uppskattar en jordnära kultur där fokus ligger på att lösa uppgifter tillsammans.
Vi tror att du har:
Kunskap inom hydraulik
Erfarenhet av teknisk konstruktion och CAD (3D/2D)
Utbildning som YH-ingenjör, högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet
Kunskap inom mekanik
Trivs med att arbeta i mindre eller medelstora industribolag med korta beslutsvägar
Som person är du strukturerad, noggrann och prestigelös. Du är kommunikativ och lösningsfokuserad i tekniska sammanhang och trivs med att samarbeta nära både kollegor och kunder.
Vad vi erbjuder dig
Hos Hydralid blir du en del av ett familjärt och prestigelöst bolag med korta beslutsvägar och nära samarbete. Kulturen präglas av tillit, närhet och gemenskap, här sitter tjänstemän och produktion nära varandra och arbetar mot samma mål.
Du erbjuds:
En långsiktig roll i ett stabilt och växande bolag
Möjlighet att påverka och utveckla konstruktion och arbetssätt
Nära samarbete med produktion, kunder och ledning
En flexibel vardag där livspusslet får ta plats, med fokus på närvaro och samarbete på plats
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande. Har du frågor? Hör gärna av dig till ansvarig rekryteringskonsult Igor Glavan på Jerrie på igor.glavan@jerrie.se
eller +46 701 76 58 28
Vi på Jerrie arbetar med en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval - alla ansökningar läses av en människa.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
