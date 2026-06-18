Lärare i förskoleklass till Öxnehagaskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-06-18
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste och roligaste uppdragen som finns? Hos oss får du inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi kallar det lärglädje.
Välkommen till oss
Öxnehagaskolan, med sin fantastiska utsikt över Vättern, ligger högt belägen i Huskvarna. Här möts cirka 370 elever – och en värld av möjligheter. Vi är en skola med hög måluppfyllelse, stark vi‐känsla och en tydlig övertygelse: alla elever kan lyckas när de möts av rätt undervisning, struktur och höga förväntningar.
Hos oss representeras omkring 30 nationaliteter och lika många språk – en mångfald vi ser som vår största styrka. Vi arbetar medvetet för att utveckla språk, samarbete och trygghet, så att våra elever rustas för en global framtid. Agenda 2030 genomsyrar vårt arbete och vi är övertygade om att olikheter berikar.
Undervisningen vilar på genomtänkta och strukturerade arbetssätt, där vi i läsinlärningen arbetar med phonics. I matematik använder vi Sigma för att skapa tydlig progression och förståelse, och i det dagliga arbetet tillämpar kooperativt lärande för att stärka elevernas samarbete, språk och engagemang. Vi har höga förväntningar – varje dag, i varje möte – på våra elever, på varandra och på undervisningens kvalitet. Tillsammans skapar vi en skola där varje elev ges möjlighet att nå så långt som möjligt.
Ditt nya jobb
Som lärare i förskoleklass hos oss får du ett av skolans viktigaste uppdrag – att vara med från start och lägga grunden för varje elevs framtid. I rollen följer du eleverna i deras allra första steg in i skolans värld och skapar trygghet, nyfikenhet och lust att lära. Genom att bygga starka relationer, väcka drivkraft och stärka elevernas tilltro till sin egen förmåga lägger du en grund som bär långt genom hela skolgången.
Undervisningen präglas av tydlig struktur och höga förväntningar i kombination med språkutvecklande arbetssätt, kooperativt lärande där elever utvecklas tillsammans samt ett inkluderande förhållningssätt där alla ges möjlighet att lyckas.
Arbetet sker i ett starkt kollegialt sammanhang där ni gemensamt planerar, genomför och utvecklar undervisningen, skapar en röd tråd mellan förskoleklass, skola och fritidshem samt följer upp resultat för att driva undervisningen framåt. Goda relationer är en självklar del av uppdraget, och samarbetet med både kollegor och vårdnadshavare bidrar till att skapa en trygg och framgångsrik skolstart för varje elev.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad lärare för förskoleklass eller F–3, alternativt befinner dig i slutet av din utbildning.
Du drivs av att väcka nyfikenhet och stärka elevers lust att lära, med en tydlig övertygelse om att alla elever kan utvecklas med rätt stöd och höga förväntningar. Arbetet präglas av struktur, tydliga mål och ett gott ledarskap som skapar en trygg och inkluderande lärmiljö.
Du har god förståelse för elevers lärande i de tidiga åren och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov. Samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt, liksom viljan att bidra till skolans gemensamma utveckling och att skapa förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Den här befattningen är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp F.
För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg i samband med din ansökan. Enligt skollagen krävs att samtliga medarbetare som anställs inom våra verksamheter uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin arbete inom skola eller förskola: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
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Från och med 1 mars 2026 infördes utökade registerkontroller för personer som ska arbeta med barn. Det innebär att du kommer behöva lämna in ytterligare ett utdrag inför anställning. Det andra utdraget beställs via Polismyndigheten under kategorin för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
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Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
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Urval och intervjuer kan komma ske före ansökningstiden har gått ut.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken: https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som lärare i förskoleklass.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kajsa Johansson kajsa.johansson@jonkoping.se 036-103773 Jobbnummer
9971285