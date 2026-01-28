Konstruktör
2026-01-28
Maskinkonstruktör - Forma framtidens industrilösningar med oss
Vill du arbeta nära tekniken, kunden och affären, och samtidigt vara med och utveckla avancerade maskiner och system i framkant?
Vi söker nu en Maskinkonstruktör som vill ta en nyckelroll i vår konstruktionsorganisation och bidra till robusta, kundanpassade och långsiktigt hållbara lösningar.
Om rollen
Som Maskinkonstruktör ingår du i vår konstruktionsenhet och rapporterar till Konstruktionschef. Rollen är bred och utvecklande, med ansvar från koncept till färdig lösning. Du samarbetar tätt med kollegor internt samt har löpande kontakter med kunder, agenter och leverantörer.
Här kombineras ingenjörsmässigt djup med affärsförståelse - där varje konstruktion ska fungera i verklig produktion, över tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla, vidareutveckla och anpassa komplexa maskiner och system
Analysera tekniska krav och utföra konstruktions- och hållfasthetsberäkningar
Ta fram kundanpassade lösningar, offertunderlag och skissförslag
Utföra ritningsarbete i CAD samt ansvara för:
Framtagning och uppdatering av konstruktionsritningar
Revisions- och ändringshantering
Bidra aktivt till tekniska förbättringar, standardisering och kvalitetssäkring
Ansvar och befogenheter
Säkerställa att konstruktionsarbetet bedrivs effektivt och med hög teknisk kvalitet
Arbeta i enlighet med gällande lagar, avtal, interna policies och riktlinjer
Initiera och genomföra tekniska åtgärder för att nå uppsatta mål inom givna ekonomiska ramar
Identifiera avvikelser och vidta lämpliga korrigerande åtgärderPubliceringsdatum2026-01-28Profil
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med struktur, ansvarstagande och nyfikenhet.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik eller motsvarande
alternativt mångårig erfarenhet av maskinkonstruktion/systemutveckling i större organisation
Erfarenhet av CAD-baserat konstruktionsarbete
God förståelse för mekanik, tillverkning och tekniska beräkningar
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Ett lösningsorienterat och affärsnära arbetssätt
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett tekniskt starkt bolag med lång industriell tradition
Möjlighet att arbeta med kundunika, tekniskt avancerade lösningar
Korta beslutsvägar och nära samarbete mellan teknik, affär och produktion
En stabil plattform för långsiktig utveckling - både tekniskt och professionellt
För att vi ska kunna hantera din ansökan effektivt ber vi dig att skicka ett mejl där du tydligt anger vilken roll du söker.
Vänligen skicka din ansökan till:rekrytering@forsstrom.com
Robert Forsström Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: rekrytering@forsstrom.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsstrom High Frequency AB
(org.nr 556461-7529)
Datavägen 3 (visa karta
)
453 22 LYSEKIL Arbetsplats
Forsstrom High Frequency AB Jobbnummer
9710520