Konstruktör
2026-02-28
Maskinkonstruktör i Lysekil - erfaren konstruktör som vill arbeta hands-on med utveckling av tekniskt avancerade maskinsystem
Vill du arbeta praktiskt och strategiskt med konstruktion av kundunika maskinsystem - i en miljö där teknisk kvalitet, långsiktig hållbarhet och verklig produktionsprestanda står i centrum?
Vi söker nu en erfaren Maskinkonstruktör som vill ta en aktiv roll i vår teknikutveckling. Tjänsten är placerad i Lysekil och innebär arbete på plats i vår verksamhet. Distansarbete från annan ort är inte aktuellt.
Om rollen
Som Maskinkonstruktör är du en central del av vår konstruktionsorganisation och rapporterar till Konstruktionschef. Du arbetar genom hela processen - från teknisk analys och konceptutveckling till färdig maskinlösning.
Rollen kräver att du har tidigare erfarenhet av maskinkonstruktion och är trygg i att självständigt driva tekniska lösningar framåt.
Du samarbetar nära kollegor inom konstruktion, produktion och affär, samt har kontakt med kunder och leverantörer. Här kombineras tekniskt djup med praktisk genomförbarhet - varje lösning ska fungera i verklig produktion, över tid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Konstruera och vidareutveckla komplexa maskiner och mekaniska system
Analysera tekniska krav och genomföra konstruktions- och hållfasthetsberäkningar
Ta fram kundanpassade lösningar, skisser och offertunderlag
Arbeta i CAD med:
Framtagning av konstruktions- och tillverkningsritningar
Revisions- och ändringshantering
Delta aktivt i teknisk standardisering och förbättringsarbete
Säkerställa att konstruktioner är robusta, kostnadseffektiva och producerbara
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av maskinkonstruktion. Det är avgörande att du tidigare har arbetat praktiskt med konstruktion av maskiner eller mekaniska system.
Vi ser att du har:
Flera års erfarenhet av maskinkonstruktion
God vana av CAD-baserat konstruktionsarbete
Erfarenhet av Autodesk Inventor är ett stort plus
God förståelse för mekanik, tillverkning och tekniska beräkningar
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Du är lösningsorienterad, tekniskt trygg och har en naturlig känsla för kvalitet och funktion.
Viktigt att veta
Tjänsten är placerad i Lysekil
Arbetet sker på plats i verksamheten
Vi söker dig som redan har erfarenhet av maskinkonstruktion
Detta är ingen junior roll och inte en utbildningstjänst - vi söker en konstruktör som kan bidra från dag ett.
Vi erbjuder
En tekniskt utmanande roll i ett industribolag med stark kompetens
Arbete med kundunika och avancerade maskinlösningar
Nära samarbete mellan konstruktion, produktion och affär
Korta beslutsvägar och tydligt ansvar
Långsiktig utveckling i en stabil verksamhetSå ansöker du
För att vi ska kunna hantera din ansökan effektivt, ange tydligt vilken roll du söker i ditt mejl.
Skicka din ansökan till:rekrytering@forsstrom.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: rekrytering@forsstrom.com
Detta är ett heltidsjobb.
Datavägen 3
453 22 LYSEKIL
