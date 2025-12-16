Konferens- och servicemedarbetare, vik 1 år
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Verksamhetsstöd, Upphandling Och Service / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-12-16
Vill du vara med och bidra till Länsstyrelsens breda och samhällsviktiga uppdrag? Får du energi av att ge service i toppklass och skapa välfungerande mötesmiljöer? Trivs du i en roll där du är navet i det dagliga flödet?
Då är vi nyfikna på att få veta mer om dig.
Vad ingår i rollen?
Som konferens- och servicemedarbetare ansvarar du för att skapa goda förutsättningar för möten och konferenser på Länsstyrelsen. Du iordningställer konferens- och mötesrum, tar emot och hanterar beställningar från cateringleverantörer samt ger service till medarbetare och myndighetens många gäster som kan vara representanter från regering, riksdag, andra myndigheter, kommuner och näringsliv. Du är ett ansikte utåt och en god ambassadör för såväl vår interna funktion som för myndigheten.
I rollen ingår även administrativa uppgifter och kontorsservice vilket kan bli aktuellt när någon av kollegorna inte är i tjänst eller är behöver ett extra par händer.
Du samarbetar nära kollegorna inom internservice och deltar varje vecka i planeringsmöten för att säkerställa god framförhållning i verksamheten. Rollen är placerad på enheten för hållbarhet, upphandling och service inom avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd, med arbetsplats i centrala Stockholm med Kungsgatans puls utanför porten.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
- gymnasieexamen
- en eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten
- erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
- goda kunskaper i Officepaketet
- god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
- vana av att ge service på hög nivå.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad, ansvarstagande och prestigelös. Du är flexibel när förutsättningarna ändras och har lätt för att bemöta människor i olika situationer. Du samarbetar väl med andra och bidrar till en god arbetsmiljö.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
- ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
- förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
- ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Det är meriterande om du har
- erfarenhet från statlig verksamhet.
Mer om oss och rollen
Anställningen är ett vikariat på heltid i 12 månader, med tillträde enligt överenskommelse.
Du blir en del av internservice, som har ett gemensamt ansvar för myndighetens konferensverksamhet och interna service. Här arbetar vi tillsammans, stöttar varandra i vardagen och har ett välfungerande samarbete med ett närvarande och tillitsbaserat ledarskap.
Så rekryterar vi
Du kommer att få svara på ett antal urvalsfrågor när du registrerar din ansökan och bifogar ditt CV och ditt personliga brev.
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Referensnummer: 112-62151-2025
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av servicesamordnare Ali Kilic, du är också välkommen att vända dig till enhetschef Eva Nodling.
Fackliga kontaktpersoner är Hauri Sabir för ST eller Anders Wisén för SACO.
Samtliga nås via växeln 010- 223 10 00.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län.
Hos oss finns experter inom många olika sakområden - vår samlade kompetens har en imponerande bredd, och här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss Ersättning
