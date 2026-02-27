Kommunvägledare
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Tomelilla direkt är kommunens kontaktcenter och vägen in till de olika verksamheterna. Förutom fyra kommunvägledare, finns samordnare och budget- och skuldrådgivare inom teamet. Kontaktcenter ingår som en del i kansli- och kommunikationsavdelningen.
Arbetsplatsen finns i kommunhuset i centrala Tomelilla.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
En av våra fantastiska kommunvägledare kommer gå i pension och nu söker vi hennes efterträdare.
Som kommunvägledare är du en viktig del av kommunens gemensamma service och är ofta den första kontakten invånare, företag och besökare har med oss. I arbetet ingår att ge professionell service, korrekt information och vägledning via kommunhusets reception och telefoni. Du ser till att ärenden hanteras rättssäkert och effektivt.
Kommunvägledarnas arbetsuppgifter omfattar också hantering av inkommande post, registrering och diarieföring samt administrativ handläggning av vissa myndighetsärenden, exempelvis parkeringstillstånd och dödsboärenden.
Bemanning av reception och telefon samt ett aktivt arbete för att utveckla kvaliteten i kommunens service, tillgänglighet och bemötande, ingår i alla kommunvägledares uppdrag. Övriga arbetsuppgifter fördelas inom gruppen utifrån verksamhetens behov, kompetens och erfarenhet. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegorna inom kommunen, men också samverkan med andra utanför organisationen.
Arbetstiden är förlagd till kontorstid.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har eftergymnasial utbildning inom offentlig förvaltning, administration, service eller annan utbildning som vi bedömer relevant. Det är meriterande om du har en högskole- eller universitetsutbildning inom offentlig förvaltning, statsvetenskap eller liknande. Kunskaper i förvaltningsrätt samt offentlighets- och sekretesslagstiftning, ser vi som en tillgång.
Eftersom arbetet innebär mycket kundkontakt, förutsätter vi att du har dokumenterad erfarenhet av uppdrag där mötet med människor varit i centrum. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig och du brinner för att ge god service både internt och externt.
Du har en väl utvecklad digital kompetens och är van vid att arbeta i olika system. Det är meriterande om du har arbetat inom offentlig förvaltning, gärna med handläggning och myndighetsutövning. Erfarenhet av specifikt ärendehanteringssystem samt av telefoni eller kontaktcenter, är också positivt. Vidare är det en fördel om du tidigare har arbetat med förvaltnings-, offentlighets- och sekretesslagstiftning i praktiken.
Som person har du gott omdöme och hög integritet. Du är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera, har lätt för att samarbeta och är en god lyssnare. Du har lätt för att sätta dig in i olika situationer och behov. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har ett lösningsorienterat förhållningssätt. Du tycker om varierande arbetsuppgifter och är inte rädd för att prova nya. Du trivs i ett klimat där tillit finns och bidrar till själv till det.
Det är ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt att du kan kommunicera på engelska. Kunskaper i andra språk samt klarspråk, är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
