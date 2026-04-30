Kommunsekreterare till kommunkontoret
2026-04-30
Vill du vara med där besluten formas på riktigt? Vi söker dig som vill ta en central roll i att driva och utveckla den demokratiska processen. Här får du kombinera struktur och noggrannhet med samarbete och tempo, samtidigt som du stöttar förtroendevalda och kollegor i viktiga beslut. Du är med hela vägen, från planering till uppföljning, och bidrar till att skapa tydlighet, kvalitet och flyt i ett arbete som gör skillnad - varje dag!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp politiska sammanträden. Det innebär att du upprättar kallelser, deltar vid möten, skriver protokoll och säkerställer att beslut expedieras korrekt. Du har även en viktig roll i att säkerställa att ärenden är korrekt beredda och att processer och formalia följs genom hela beslutsflödet.
Rollen innebär ett kvalificerat stöd till ordförande, förtroendevalda och tjänstepersoner. Du vägleder i frågor som rör ärendeprocess, regelverk och arbetssätt, och bidrar till att skapa struktur och förutsägbarhet i mötesarbetet.
Du ingår i en samordnad nämndadministration med ett gemensamt ansvar för den demokratiska ärendeprocessen. Arbetet sker i nära samarbete med ärendekoordinator, och i dialog med biträdande förvaltningsdirektör, där ni tillsammans säkerställer framdrift, kvalitet och helhet i ärendehanteringen.
I uppdraget ingår även arbetsuppgifter som arvodeshantering, registrering och viss arkivering. Du bidrar till samordning och uppföljning av ärendeflöden samt deltar i arbetet med att utveckla och förbättra ärendeprocessen.
Arbetet innebär att du snabbt behöver kunna sätta dig in i olika typer av frågor, göra väl avvägda bedömningar och arbeta mot fasta deadlines. Tempot varierar och kvällsarbete förekommer i samband med sammanträden. Du tar ansvar för helheten och bidrar aktivt till att enheten löser sitt gemensamma uppdrag.
Vi söker dig
Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att arbeta självständigt med uppgifter som kräver noggrannhet, struktur och gott omdöme. Du har hög integritet och är stabil i situationer som ställer krav på professionalism och balans. Du har goda kunskaper om lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning, särskilt i kommunallagen men också i förvaltningslagen och offentlighetsprincipen.
För att lyckas i rollen behöver du ha kunskap och förståelse för den kommunala organisationen och dess beslutsvägar. Det kommer att underlätta ditt arbete om du tidigare har arbetat med kvalificerat administrativt arbete i kommunal eller statlig verksamhet, exempelvis som nämndsekreterare.
Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga och skapar förtroende i kontakten med både förtroendevalda och tjänstepersoner. Du är lyhörd och har förmåga att anpassa ditt stöd utifrån behov och sammanhang, inte minst i samspelet med ordföranden och i dialog med andra nyckelfunktioner.
Du trivs i en roll där tempot varierar och där du behöver växla mellan planerat arbete och mer händelsestyrda uppgifter. Du arbetar strukturerat, tar ansvar för dina leveranser och har god förmåga att prioritera även när förutsättningarna förändras.
Du som söker har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom juridik, statsvetenskap eller samhällsvetenskap. Har du därtill kunskap och erfarenhet av att ha arbetet i ett ärendehanteringssystem ser vi som positivt.
Självklart uttrycker du dig mycket väl på svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Du får en roll med tydlig koppling till den demokratiska processen och nära samarbete med såväl politisk ledning som förvaltningsledning. Arbetet bedrivs i en samordnad nämndadministration där ansvar delas och där samarbete är en förutsättning för kvalitet i leveransen.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi planerar att hålla första intervjuer på förmiddagen den 25 och 26 maj samt andra intervjuer fredagen den 5 juni. Vi ber dig därför planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Du blir en del av en erfaren och kvalificerad enhet med ett gott samarbetsklimat och en tydlig ambition att utveckla arbetssätt och processer. Här finns både stabilitet i uppdraget och utrymme att bidra till utveckling.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Brotorget 1 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
enhetschef
Andreas Siverståhl Hjelm andreas.siverstahlhjelm@lund.se 046-3593557
9886273