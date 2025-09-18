Kommunsekreterare
I Bräcke kommun i Jämtland är du alltid nära äventyr och smultronställen. Gnistrande vinterdagar på skidor såväl som heta sommardagar i båten är vardag för oss som bor här. I Bräcke kommun finns trygga skolor, personlig äldrevård och en mängd små och medelstora företag med idéer och kunskap som skapar värden lokalt och globalt. Goda kommunikationer i stråket mellan Sundsvall och Östersund och en fibertäckning på över 90 procent gör det enkelt att bo, jobba och resa i vår kommun. Här finns en vilja att utvecklas och samtidigt en självklar mentalitet att värna om naturen, kulturen och människorna som bor här. Välkommen till Bräcke kommun - lite närmare!
Är du intresserad av samhällsfrågor och juridik?
Då har vi jobbet för dig! Vi söker nu en kommunsekreterare till kanslienheten. Inom kanslienheten finns kommunsekreterare, nämndsekreterare, registrator, kommunikatör, säkerhetssamordnare, handläggare upphandling samt handläggare överförmyndarverksamhet. Söker du dig till oss välkomnas du av trevliga kollegor och tillsammans bildar vi ett bra team!
Som medarbetare hos oss får du flextid, friskvårdstimme och friskvårdscheck.
Det är goda pendlingsmöjligheter till vår kommun.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Som kommunsekreterare är du sekreterare i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och valnämnden. I det ingår ärendeberedning, sammanställning av kallelser och handlingar, samt att skriva och expediera protokoll. Kommunsekreteraren är sakkunnig i frågor som rör offentlighet och sekretess och förvaltningsrätt och innehar rollen som dataskyddsombud/dataskyddssamordnare. Det ingår ett verksamhetsutvecklande uppdrag där ditt uppdrag är att ta ledartröjan för olika typer av utvecklingsprojekt inom enheten.
I tjänsten ingår även system- och utvecklingsansvar för ärendehanteringssystemet, ansvar för hantering av allmänna val samt arkivansvar.
Du arbetar nära kommunens registrator och övriga sekreterare. Vid behov går ni in och ersätter varandra. Uppgifterna innebär mycket kontakter med politiker, tjänstepersoner och medborgare. Vid behov kommer du också att vara delaktig i andra delar av stabens arbete.Kvalifikationer
Du som söker tjänsten ska ha högskoleexamen inom offentlig förvaltning, samhällsvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi ser gärna att du som söker tjänsten:
• har erfarenhet och kunskap i Office
• har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• har erfarenhet av nämndadministration
• har erfarenhet av att arbeta med allmänna val
• har erfarenhet och kunskap i ärendehanteringssystem
• har erfarenhet och/eller utbildning i arkivfrågor
Det är meriterande om du har kännedom om säkerhetsskyddslagstiftningen.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Du ha en fallenhet för ordning och reda och en förmåga att överblicka, samordna och prioritera och slutför uppdrag på utsatt tid.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Krav körkort klass B
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs därför godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med gällande säkerhetsskyddslagstiftning. För att kunna bli inplacerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Vi kommer arbeta löpande med urval och intervjuer så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden från bemannings- och rekryteringsföretag om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
