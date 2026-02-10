Kommunikatör med inriktning webb
2026-02-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Jönköping
, Aneby
, Nässjö
, Vetlanda
, Värnamo
eller i hela Sverige
Skogsstyrelsen söker en kommunikatör med webbkompetens.
Huvudsaklig arbetsuppgift är att uppdatera innehåll på den externa webbplatsen och flytta det till en ny plattform. Tjänsten är en visstidsanställning till och med februari 2027 med tillträde snarast.
Om tjänsten och att jobba som kommunikatör på Skogsstyrelsen
Som kommunikatör på Skogsstyrelsen får du jobba med frågor som är viktiga för miljö, ekonomi och välmående i hela landet. Skogens stora betydelse för klimat, ekonomi och miljö uppmärksammas i flera sammanhang. Både nationellt och internationellt är lagstiftning och regelverk kring skogen i förändring.
Ett av Skogsstyrelsens huvuduppdrag är information och rådgivning om hur landets skogar bör skötas. Den externa webbplatsen är central för att nå våra målgrupper och just nu genomför vi ett utvecklingsprojekt kring webbplatsen i sin helhet. Vi planerar att byta teknisk plattform och vi kommer att gå igenom allt innehåll på den nuvarande webbplatsen innan vi flyttar över det till den nya plattformen.
Din blivande arbetsplats
Kommunikationsenheten har helhetsansvaret för Skogsstyrelsens kommunikation. Vi jobbar strategiskt och operativt, både internt och externt. Vi driver och utvecklar myndighetens kanaler - extern webbplats, intranät, sociala medier, tidningen Skogseko och mediearbetet - och ansvarar för den grafiska profilen. Vi stöttar ledning och verksamhet i alla frågor som rör kommunikation. Vi är ett härligt gäng där du omges av trevliga och kompetenta kollegor!
Se över och uppdatera innehåll på Skogsstyrelsens externa webbplats. Detta arbete sker i nära samarbete med huvudredaktör, sidansvariga kommunikatörer samt sakkunniga i verksamheten. Skapa nytt innehåll på den nya webbplatsen efter behov. Flytta över sidor och funktioner till den nya webbplatsen enligt nya mallar. Utöver arbetet med den nya externa webbplatsen kan det också bli aktuellt att efter behov ge operativt och strategiskt kommunikationsstöd till olika verksamheter inom myndigheten.
- Du har goda kunskaper när det gäller att arbeta med innehåll och struktur på webbplatser och är bra på att tänka webb utifrån målgruppernas behov
- Du har kunskaper om klarspråk och är bra på att uttrycka dig på svenska både i tal och skrift
- Du har goda kunskaper i webbpublicering och sökoptimering
- Du har högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
- Du har erfarenhet av att arbeta i Sitevision.
Som person är du noggrann och strukturerad, även när det händer mycket samtidigt.
Du kan hitta lösningar både enskilt och tillsammans med andra, och du är skicklig på att kunna förstå och omsätta organisationens behov i effektiv kommunikation.
Mer information lämnas av kommunikationschef Urban Wigert, 010-172 12 22, eller ställföreträdande kommunikationschef Martina Wänerholm, 010-172 11 76.
Välkommen med din ansökan samt meritförteckning/cv senast 25 februari.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen!
