Vill du vara med och upptäcka och kommunicera de inspirerande berättelser som finns inom vår organisation? Vi söker en kommunikatör med känsla för film, foto och text som vill hjälpa oss att stärka vår interna kommunikation genom att lyfta fram goda exempel och engagera våra medarbetare!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som Kommunikatör inom intern kommunikation har du en viktig roll i att kommunicera inspirerande innehåll anpassat för våra målgrupper. Du arbetar operativt främst med våra interna kommunikationskanaler och producerar innehåll som stödjer företagets mål, projekt och medarbetarengagemang. Rollen kräver nära samarbete med olika funktioner, där du blir det operativa stödet i olika kommunikationsaktiviteter och projekt lokalt på våra verksamhetsorter.
Som Kommunikatör, intern kommunikation kommer du att:
- Stötta vår interna kommunikation genom att producera och redigera innehåll i form av bild, film och text för våra interna kanaler och forum.
- Identifiera inspirerande berättelser och initiativ inom organisationen som kan delas med våra medarbetare i form av artiklar, presentationer, filmer eller liknande.
- Stödja verksamheten med operativa kommunikationsinsatser kopplade till specifika projekt och förändringsinitiativ.
- Assistera i utvecklingen av material som stödjer chefer och ledare.
- Stötta i utvecklingen av vårt intranät och andra digitala verktyg för intern kommunikation, samt stötta verksamheten i relaterade rutiner och processer vid behov.
- Delta i planeringen och genomförandet av interna evenemang och aktiviteter.
- Samla in feedback från medarbetare och bidra till att förbättra vår interna kommunikation.
- Samarbeta med kollegor för att säkerställa att relevant information sprids effektivt.
Det här har du med dig
Vi söker dig som har ett starkt driv och en vilja att producera engagerande innehåll. För att trivas och växa i rollen ser vi att du har en god kommunikativ förmåga såväl muntligen som i skrift och du kan anpassa budskap till olika målgrupper. Du har lätt för att navigera i organisationen och bygger goda relationer på alla nivåer. Ditt arbetssätt präglas av hög energi och hög grad av service, ansvarstagande och förmågan att skapa struktur och tydlighet.
Vi söker dig som har:
- Relevant utbildning inom kommunikation, journalistik, PR eller liknande.
- Är nyutexaminerad eller har några års erfarenhet av kommunikationsarbete.
- Har goda kunskaper i grafisk redigering samt text-, foto- och filmproduktion.
- Har en förmåga att anpassa budskap för olika målgrupper.
- Är en teamspelare som trivs i en dynamisk och kreativ miljö.
- B-körkort, ett krav för samtliga tjänster inom LKAB.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna eller Malmberget. Resor i tjänsten är vanligt förekommande.
Omfattning: Heltid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Frida Dagertun via e-post frida.dagertun@lkab.com
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Malmberget/Luleå
- Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
-
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
-
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
