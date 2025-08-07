Kommunikatör / Admin inom E-handel
H-Day AB / Marknadsföringsjobb / Karlstad Visa alla marknadsföringsjobb i Karlstad
2025-08-07
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos H-Day AB i Karlstad
Vill du skapa innehåll som inspirerar, engagerar och berör? Motiveras du av att jobba med storytelling, digital kommunikation och kundupplevelse i ett snabbväxande företag? Då kan det här vara rollen för dig!På Happy-day.se, en av Sveriges ledande e-handlare inom upplevelsepresenter, söker vi nu en Kommunikatör / Admin inom E-handel och att kombinera det kreativa arbetet med administrativa uppgifter kopplade till e-handel - såsom kundtjänst, orderhantering och kontakt med leverantörer.
Om rollen
Som Kommunikatör / Admin inom E-handel hos oss kommer du att ha en nyckelroll i vårt marknadsförings- och e-handelsteam. Du skapar engagerande innehåll i olika format för webben, sociala medier, nyhetsbrev och annonsering - men du är också delaktig i den dagliga driften av vår kundservice och administration.
Du gillar variation, växlar snabbt mellan kreativa uppgifter och operativa insatser, och trivs med att ha många bollar i luften.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Content & Copywriting - Skapa och optimera innehåll för vår webbplats, blogg, produkttexter och landningssidor samt Fota, filma och redigera innehåll för webb samt planera och producera inlägg, reels och kampanjersociala medier som Instagram, Facebook, TikTok m.m.Kundtjänst & orderadministration - Besvara kundärenden via e-post och chatt, hantera bokningar och orderflöden. Säkerställa bokningsinformation, leveranser och samordningVem vi söker
Vi tror att du är en kreativ, driven och strukturerad person som gillar att kombinera innehållsskapande med operativa uppgifter. Du trivs i ett högt tempo och tycker om att både inspirera kunder och se till att allt fungerar smidigt för vår E-handel.Vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av content marketing, digital kommunikation eller copywriting, gärna inom e-handel
• Är en fena på sociala medier och vet hur man bygger engagemang
• Har vana av foto, film och redigering (eller viljan att utvecklas inom det)
• Är strukturerad, serviceinriktad och van att ta ansvar
• Har god kommunikationsförmåga och trivs i dialog med både kunder och samarbetspartners
• Har erfarenhet av eller intresse för kundtjänst, orderhantering och e-handelssystem
• Meriterande om du har erfarenhet av Meta Ads, Google Ads eller marketing automation
Varför jobba hos oss?
En kreativ arbetsplats - Vi älskar idéer och testar gärna nytt
Möjlighet att påverka - Du får stort utrymme att ta initiativ och forma din roll
Utveckling & lärande - Hos oss växer du både inom det kreativa och det affärsmässiga
Kombinera det kreativa med struktur - Bäst av två världar: content + e-handel
Vi jobbar med upplevelser! - Vårt mål är att skapa minnen för livet Publiceringsdatum2025-08-07Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till kontakt@happy-day.se
Märk mejlet med Kommunikatör / Admin inom E-handel i ämnesraden.
Vi rekryterar löpande - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06
E-post: ansok@happy-day.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kommunikatör / Content Creator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare H-Day AB
(org.nr 556876-8096)
Drottninggatan 5 (visa karta
)
652 24 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9449990