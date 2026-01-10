Kommunikatör
Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.
Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi har ca 4000 studerande och 600 medarbetare fördelat över våra fem skolor.
Förbundskansliet består av medarbetare som arbetar förbundsövergripande med olika områden såsom styrelsearbete, ekonomi, kansli, juridik, arbetsmiljö, antagning, HR, kommunikation, IT, kost, systematiskt kvalitetsarbete och förbundsövergripande kompetensutveckling. Förbundskansliet kan jämföras med ett kommunledningskontor som består av ledningsgrupp, chefer på förbundsövergripande nivå samt stödfunktioner. Hos oss får du arbeta i en trevlig miljö med engagerade kollegor där vi utvecklar varandra genom ett nära samarbete och med arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-01-10Arbetsuppgifter
Som kommunikatör på Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar du med det löpande kommunikationsarbetet med publicering och stöd till verksamheten. Rollen innebär att du medverkar i och driver delar av både extern och intern kommunikation samt ansvarar för utvalda kommunikationsprojekt. Du får ett omväxlande uppdrag där du tillsammans med dina närmaste kollegor driver och planerar det löpande kommunikationsarbetet. Du säkerställer att våra budskap når ut från strategisk kommunikationsplan till publicering på webb, intranät och sociala medier, samt genom att skriva pressmeddelanden. Medverkande vid enklare foto- eller videoproduktion kan förekomma. Du projektleder även kommunikationsinsatser för verksamhetens olika projekt, där du både tar fram planerna och analyserar effekten av genomförandet.Kvalifikationer
Vi söker en strukturerad och självgående kommunikatör som kan planera och genomföra kommunikationsinsatser, med tyngdpunkt på webb och intranät. Du arbetar självständigt med publicering och innehåll i digitala kanaler och har en god känsla för struktur, ordning och administration.
Vi ser att du har en relevant akademisk examen inom medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande utbildning/erfarenhet som vi bedömer likvärdig. För att lyckas i rollen krävs förmågan att skapa överblick, följa upp aktiviteter och säkerställa leverans. Du är serviceinriktad och lyhörd, med god samarbetsförmåga och trygghet i kontakten med kollegor och verksamhetens olika delar.
Du har god erfarenhet av textproduktion och redigering för webb, med förståelse för målgruppsanpassning, klarspråk och tillgänglighetsanpassning av digitalt innehåll. Erfarenhet av webbpublicering i SiteVision eller motsvarande CMS är meriterande.
Vi ser gärna att du har kunskap i Adobe-programmen, särskilt InDesign, och kan arbeta med enklare grafisk produktion vid behov. Erfarenhet av eller förståelse för kriskommunikation är meriterande. Personliga egenskaper som kommunikativ, pålitlig och noggrann är avgörande. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna vid urvalet.
Rekrytering sker löpande.
Innan erbjudande om
anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av övertalig personal eller att erforderliga politiska beslut fattas.
Läs gärna mer om Kalmarsunds gymnasieförbund på vår hemsida www.gyf.se.
Välkommen med din ansökan!
