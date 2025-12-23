Kommunikationsstrateg
Hos oss blir du ett viktigt tillskott inom kommunikationsfunktionen där vi tillsammans med verksamheterna bidrar till att skapa värdeskapande kommunikation som stärker varumärket och ökar förtroendet för Region Gävleborg. Vi arbetar för att organisationen ska bli mer kommunikativ och att kommunikationsinsatserna ska göra det möjligt att uppnå uppsatta mål. Bredden i vår verksamhet är en av våra styrkor. Här finns stora möjligheter till utveckling samtidigt som variationen skapar utrymme för kreativitet, nya arbetssätt och kommunikationsutveckling. Våra arbetssätt är behovsorienterade och utgår från mottagarperspektiv, effektiva kanalval och tydliga målgruppsanalyser.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som kommunikationsstrateg driver du det strategiska och operativa kommunikationsarbetet i nära samarbete med verksamhetsledningen. Du ansvarar för att planera, samordna, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser som bidrar till måluppfyllelse.
Rollen innebär särskilt stort fokus på samordning, produktionsplanering och kontinuerlig dialog med berörda verksamheter för att säkerställa att kommunikationen är behovsorienterad, träffsäker och genomförs i rätt kanaler. Du arbetar även nära kommunikationsavdelningens team och bidrar med både strategisk kompetens och operativt arbete.
Du ingår i Region Gävleborgs beredskap för kriskommunikation (KIB) och är en viktig del av kommunikationens samhällsviktiga funktion.
Som kommunikationsstrateg kommer du bland annat att arbeta med att
• strategiskt planera kommunikation som en förlängning av Region Gävleborgs gemensamma kommunikationstrategi
• initiera, leda och samordna kommunikationsinsatser
• prioritera och planera produktion och resurser i nära samarbete med kollegor och ledning
• ge kvalificerat råd, stöd och vägledning till chefer och projektledare
• bidra operativt med innehållsproduktion och underlag
• omvärldsbevaka och analysera behov samt anpassa kommunikationen vid förändrade förutsättningar
• säkerställa att insatser följer lagar, policyer och riktlinjer
• samordna och dokumentera kommunikationsinsatser för uppföljning och rapportering
• bidra till att utveckla Region Gävleborg som kommunikativ organisation.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• individuell utvecklingsplan
• ett betydelsefullt arbete i en stimulerande arbetsmiljö.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är prestigelös, initiativrik och trivs med att samarbeta. Du har förmåga att skapa förtroende, struktur och tydlighet i komplexa miljöer. Ett inkluderande och professionellt förhållningssätt är en självklar del av ditt arbete.
I rollen som kommunikationsstrateg ska du ha
• högskoleutbildning i kommunikation eller motsvarande
• erfarenhet av både praktiskt och strategiskt kommunikationsarbete
• vana att driva kommunikationsprojekt från start till mål
• dokumenterat god skriftlig förmåga
• goda kunskaper om digitala kommunikationsverktyg, moderna kanalval och målgruppsanpassning
• erfarenhet av att samordna och planera kommunikationsproduktion.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunikation i offentlig verksamhet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
