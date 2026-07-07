Kommunikationschef
ABB AB / Marknadsföringsjobb / Västerås Visa alla marknadsföringsjobb i Västerås
2026-07-07
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På ABB hjälper vi industrier att bli mer resurseffektiva och renare – och varje person här bidrar till resultaten. Du kommer att få möjlighet att leda, få stöd att växa och kunna vara stolt över den påverkan vi skapar tillsammans. Gå med oss och hjälp till att driva det som driver världen.
Denna position rapporterar till:
Sales Manager
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Roll och ansvarsområden
Vill du kombinera strategiskt ledarskap med operativt marknads- och kommunikationsarbete i en global teknikledande organisation? Nu söker vi en Marknads- och kommunikationschef för ABB Motion i Sverige och Norge.
I rollen ansvarar du för marknads- och kommunikationsarbetet inom två av ABB Motions divisioner och spelar en central roll i att stärka vår marknadsposition, driva affärsnära kommunikation och utveckla relationer med kunder, medarbetare och andra viktiga intressenter.
Du har även personalansvar för ett mindre team och ansvarar för att leda, coacha och utveckla medarbetarna för att säkerställa ett effektivt och engagerat marknads- och kommunikationsarbete.
Du ansvarar för att utveckla och genomföra integrerade marknads- och kommunikationsinsatser som stödjer både lokala affärsmål och globala strategier. Rollen kombinerar strategisk arbete med ett operativt ansvar där du själv driver initiativ från idé till genomförande.
Som Marknads- och kommunikationschef kommer du bland annat att:
Utveckla och implementera marknads- och kommunikationsstrategier för Sverige och Norge i linje med ABB:s globala och regionala mål.
Planera, driva och följa upp integrerade marknadsaktiviteter, kampanjer, produktlanseringar och kundengagemang i nära samarbete med försäljningsorganisationen och globala funktioner.
Ansvara för ABB Motions externa kommunikation genom att skapa och distribuera relevant innehåll, inklusive kundcase, artiklar, pressmaterial och ledarkommunikation.
Utveckla och optimera företagets digitala kanaler och sociala medier för att stärka varumärket, öka synligheten och skapa engagemang hos målgrupperna.
Planera och genomföra kundevent, mässor och andra aktiviteter som stärker ABB:s marknadsnärvaro och kundrelationer.
Driva internkommunikation som stärker engagemang, kultur och förståelse för verksamhetens mål och prioriteringar.
Leda och utveckla marknads- och kommunikationsfunktionen samt samarbeta med externa byråer, partners och leverantörer.
Följa upp resultat, analysera marknadsinsikter och säkerställa att all kommunikation följer ABB:s varumärkesplattform och globala riktlinjer.
Din Bakgrund
Vi söker dig som är en erfaren marknads- och kommunikationsledare med ett starkt affärsfokus och en förmåga att omsätta strategi till konkreta resultat.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av kvalificerat marknads- och kommunikationsarbete, gärna inom B2B, industri eller teknik.
Erfarenhet av att leda integrerade marknads- och kommunikationskampanjer.
Dokumenterad erfarenhet av innehållsproduktion, digital marknadsföring, event och varumärkesbyggande.
God förståelse för hur marknadsföring och kommunikation bidrar till affärstillväxt.
Erfarenhet av personalledning eller teamansvar.
Mycket god projektledningsförmåga och vana att hantera flera parallella initiativ.
Förmåga att omvandla teknisk information till relevant och engagerande kommunikation.
Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Mer om oss
Rekryterande chef: Johan Elfving, +46 72 208 08 04, vill svara på frågor om rollen. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Mikael Blomqvist, +46 768 06 00 11; Ledarna: Lenny Larsson, +46 706 32 85 47; Unionen: Krista Andersson, +46 706 44 02 85.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare platsannonser.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan i PDF-format. Sista ansökningsdag är 3 augusti. Eftersom det just nu är semesterperiod ber vi om förståelse för att återkoppling kan ta något längre tid än vanligt, men vi hör av oss så snart vi kan.
Notera att anställningsprocessen på ABB Sverige inkluderar en referenskontroll, ett drogtest och vid vissa rekryteringar även en utökad bakgrundskontroll.
För att bygga en renare och smartare framtid krävs alla sorters människor: de nyfikna, de modiga och de kreativa. Därför välkomnar vi människor med alla bakgrunder och erfarenheter.
Är du redo att göra skillnad?
Ansök idag eller besök https://www.abb.com
för att lära dig mer om hur våra lösningar påverkar hela världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ABB AB
(org.nr 559193-0903), https://www.abb.com/global/en
Kopparbergsvägen 2 (visa karta
)
721 83 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås, Kopparbergsvägen 2 Jobbnummer
9995016