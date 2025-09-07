Kommunikationschef
2025-09-07
Är du en affärsfokuserad varumärkesbyggare med erfarenhet av strategisk kommunikation? Rögle BK söker nu en Kommunikationschef som vill vårda och utveckla vårt varumärke och säkerställa att det gör avtryck i relevanta finrum.
Om Rögle BK
Hockeyklubben Rögle BK grundades år 1932 och är idag ett regionslag med supportrar över hela landet. Vår vision är att vara ledande inom svensk klubbishockey - såväl på is som utanför. Vi vill därför bli lite bättre varje dag. Oavsett var i organisationen vi arbetar vill vi utföra vårt arbete med: Passion, Ambition, Gemenskap, Ödmjukhet och Tillit.
För att trivas i vår organisation tror vi att du har hög energi, ständigt arbetar för att göra oss bättre och vill ta ansvar för att skapa en stark positiv upplevelse av Rögle BK. Vi som organisation har en stark teamkänsla, ett högt engagemang och en stor dos kärlek för varandra och det vi arbetar med.
Arbetsuppgifter
Du får det övergripande ansvaret för att strategiskt utveckla och stärka vårt varumärke mot såväl nya som befintliga målgrupper. Du ansvarar vidare för att bygga starka relationer med våra intressenter för att möjliggöra kommersiell tillväxt och bygga ett attraktiv sportsligt brand.
Detta genom att:
Upprätta kommunikationsstrategi i linje med Rögle BKs varumärke och strategi
Upprätta, äga och efterleva kommunikationsplan för relevanta kanaler/forum
Ständigt aktualisera Rögle BKs produkter (biljett, matupplevelse, merch, partnersskap etc) för att möjliggöra ökad försäljning
Producera relevant innehåll (text, bild, grafik etc) för respektive kanal
Mediaträning av våra profiler
Arbetsledning av Rögle BKs kommunikationsteam bestående av tre personer
Vem är du?
Du är en handlingskraftig, kreativ marknadsförare med stark fingertoppskänsla för budskap och timing. Vi tror att du har flerårig erfarenhet av marknadsföring och kommunikation, gärna från kommunikationsbyrå. Du är van vid att planera kampanjer och kanalval men får också energi av att hands on producera kvalitativt innehåll. Du är en lösningsfokuserad, framåtlutad person som genom struktur och energi kan utveckla ditt team.
Det är meriterande om du yrkesmässigt verkat inom sport och/eller har erfarenhet av PR.
Välkommen med din ansökan till personal@roglebk.se
senast den 21 september. Intervjuer sker löpande och vi ber dig därför att inte vänta med din ansökan.
För frågor kontakta:
Louise Ziegler, HR Chef Rögle BK
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: personal@roglebk.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KOMMUNIKATIONSCHEF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rögle Bandyklubb
Ishallsvägen 2 (visa karta
)
262 54 ÄNGELHOLM Kontakt
HR Chef
Louise Ziegler louise.ziegler@roglebk.se Jobbnummer
9495999