Kommundirektör till Kungälvs kommun
Kungälvs kommun, Kommundirektör / Chefsjobb / Kungälv Visa alla chefsjobb i Kungälv
2026-03-06
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungälvs kommun, Kommundirektör i Kungälv
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Våra ledord är mod, respekt och medskapande!Publiceringsdatum2026-03-06Beskrivning
Kommundirektören är kommunens högste tjänsteperson och direkt underställd kommunstyrelsen.
Uppdraget som kommundirektör innefattar ledning, styrning, förvaltning och uppföljning av den kommunala verksamheten. Det innebär ett övergripande ansvar för verkställighet och resultat av de beslut som fattas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommundirektören anställer och är chef över sektorchefer och stabschefer.
Kommunstyrelsens delegationsordning reglerar den formella ansvarsfördelningen. Kontakterna mellan den politiska organisationen och förvaltningen sker i det dagliga arbetet till stor del mellan kommunstyrelsens ordförande, med vice ordförande och oppositionsråd. Kommundirektören förväntas kunna agera på ett självständigt och ansvarsfullt sätt. En tillitsbaserad styrning av organisationen är grunden för kommundirektörens uppdrag. Dina arbetsuppgifter
Kommundirektören har en viktig roll i att hantera dialogen mellan den politiska ledningen och förvaltningsorganisationen. Kommundirektören ansvarar för att leda och förvalta Kungälv kommuns hela organisation samt ansvarar för kommunens processer med statliga och regionala aktörer och näringsliv. Målet är en professionell kommun för medborgarnas bästa.
Kommundirektören har till uppgift att bistå den politiska ledningen i sitt utvecklingsarbete med planering, beredning, ledning, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Kommundirektören verkar aktivt för ett hållbart ledarskap och medarbetarskap, vilket är avgörande för en effektiv verksamhet. Kommundirektören ansvarar för att ständigt utveckla organisationens kultur, värdegrund och förhållningssätt där gott arbetsklimat står i fokus.
Kommundirektören har till uppgift att leda organisationen på ett tillitsfullt sätt och utifrån begreppet en förvaltning där utvecklingsarbete är grunden för måluppfyllelse, resultat och effektivitet.Kvalifikationer
- Vi söker dig med minst fem års dokumenterad erfarenhet av en strategisk högre ledande befattning inom en större politiskt styrd organisation. Det är meriterande med erfarenhet från att ha arbetat som kommundirektör eller tillförordnad sådan.
- Du har högskoleexamen inom exempelvis offentlig förvaltning, juridik, ekonomi, beteendevetenskap, statsvetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Gedigen kunskap om kommunal lagstiftning är ett krav.
- Som ledare är du tydlig, kommunikativ och trygg. Du tillämpar ett coachande och pedagogiskt förhållningssätt i ledarskapet. Du har mod att delegera och förmåga att utveckla och stötta medarbetare i deras uppdrag. Du har förmåga att skapa dialog och förtroende i kontakten med politiker, medarbetare, fackliga, invånare och externa aktörer.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vidare är det viktigt att du:
- Har erfarenhet av strategiskt ledarskap och god förmåga att framgångsrikt leda en större organisation genom andra chefer och mot gemensamma mål.
- Har en demokratisk ledarstil och visar stor lyhördhet för olika perspektiv. Förstår vikten av att balansera politiska visioner med professionell förvaltning.
- Har en inkluderande inställning och strävar efter att alla röster ska höras och respekteras.
- Är en lyssnande ledare som tar tillvara på organisationens kunskap och idéer.
- Stark samarbetsförmåga och en naturlig förmåga att föra samman olika delar av organisationen. Är en enande kraft som skapar samhörighet och gemensamma mål. Övrig information
- Tjänsten är säkerhetsklassad.
- Arbetspsykologiska tester kommer att utföras.
- Intervjuer kommer att hållas i vecka 16 till 18.
- Nuvarande instruktion för kommundirektör kan komma att revideras. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/90". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Kommundirektör Kontakt
Tanja Tajic 0303-239250 Jobbnummer
9782221