Komminister (100%)
Härnösands pastorat / Prästjobb / Härnösand Visa alla prästjobb i Härnösand
2025-10-29
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härnösands pastorat i Härnösand
Vi söker en kommunikativ präst, som är både trygg och flexibel.
Du är väl förankrad i din egen tro, bjuder gärna in till samtal och är genuint intresserad av mötet med människor.Publiceringsdatum2025-10-29Beskrivning
Tjänsten innebär att vara ansvarig för Säbrå och Häggdånger, två av pastoratets sju församlingar. I ansvaret ingår att på domprostens delegation vara prästerlig ledamot i församlingsråden och att under arbetsledande komminister i samverkan med övriga medarbetare ansvara för utvecklingen av församlingsverksamheten.Dina arbetsuppgifter
- Ansvar för verksamheten inom Säbrå och Häggdånger församlingar
- Gudstjänster, i första hand i Säbrå och Häggdånger
- Kyrkliga handlingar i pastoratet
- Utvecklingsområden i dialog med dig och församlingarnas behov
Vi vill ta vara på dina erfarenheter och intressen och ser flera möjliga områden för dig att utvecklas inom pastoratet, t ex samordnare för Act, arbetet med lärande och undervisning bland vuxna, arbetet med barn, ungdomar och konfirmander, skolkontakter som t ex Bibeläventyret, teckenspråkig verksamhet, själavård, arbetet bland äldre mm.Kvalifikationer
Behörighet att vara präst i Svenska kyrkan är ett krav för tjänsten.Anställningsvillkor
Tjänsten är placerad i Säbrå, Byåker 240.
Körkort B och tillgång till egen bil är ett krav.
Bifoga CV, personligt brev, prästbrev och övrig dokumentation av genomgångna utbildningar.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas av den som erbjuds tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan förekomma.
Tillträde efter överenskommelse.
Så ansöker du
Du ansöker direkt i vårt rekryteringssystem Varbi genom att besvara ett antal frågor samt bifoga ditt CV och personliga brev.
Välkommen med din ansökan senast 5 december 2025. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om Härnösands pastorat
Härnösands pastorat består av sju församlingar som erbjuder flera gudstjänster varje vecka, musikarrangemang, körer, gemenskapsträffar, mötesplatser, grupper av barn och unga, meditation och mycket mer. Avstånden inom pastoratet är som längst 40 km.
Totalt har pastoratet 53 helårsanställda samt säsongsanställda och feriearbetare. Som präst kommer du att ingå i ett arbetslag som består av åtta präster, fyra diakoner, en diakoniassistent, fem pedagoger och sju musiker. Du blir en del av ett aktivt församlingsliv med stort engagemang, gemenskap, stöd och tro.
Förutom de särskilda ansvarsområden som ligger i de olika tjänsterna har vissa tjänster en geografisk inriktning, men alla anställda kan tjänstgöra i hela pastoratet som omfattar Härnösands kommun.
Om Härnösand
Härnösand är porten till världsarvet Höga Kusten och ger dig storslagna naturupplevelser under fyra tydliga årstider. I Härnösand har du stora möjligheter att hitta ditt sätt att leva och bo. Här finns stadskärnan med många caféer och restauranger, lugna stadsnära bostadsområden och en levande landsbygd. Avstånden är aldrig långa och närheten gör livet enkelt. Härnösand är också känt för sitt mycket rika musik- och kulturliv. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/614". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands Pastorat
(org.nr 252003-7488) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands pastorat Kontakt
Johanna Janzon Wikström 061128804 Jobbnummer
9579295