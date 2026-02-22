Kollektivtrafikutvecklare
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Kollektivtrafikenheten
Tjänsten är placerad på kollektivtrafikenheten inom park- och trafikavdelningen.
Det som är unikt för oss är att vi har landstings-, kommun- och kollektivtrafikmyndighetsuppdrag inom Region Gotland. Det ger oss goda förutsättningar att arbeta med ett helhetsperspektiv.
På enheten arbetar åtta medarbetare, och hos oss blir du en viktig del av ett engagerat och kompetent team.Publiceringsdatum2026-02-22Arbetsuppgifter
Som kollektivtrafikutvecklare får du en unik möjlighet att vara med och planera, utveckla och effektivisera Gotlands framtida kollektivtrafik. I denna roll får du ansvar för planering och utveckling av busstrafikens linjedragningar och tidtabeller. Du kommer dessutom vara med att utveckla öns anropsstyrda trafik.
Ditt långsiktiga mål är att arbeta aktivt för att öka antalet resenärer i vår kollektivtrafik. Vidare ingår i rollen att du tar fram trafikstatistik, både som stöd för tidtabellplaneringen och för leverans till olika myndigheter. Dessutom ingår i tjänsten att bereda ärenden för Tekniska nämnden och medverka i upphandlingsprojekt. Du kommer också att ansvara för vissa bidragsansökningar och investeringsprojekt.
Arbetet kräver ett nära samarbete med kollegorna inom teknik- och samhällsbyggnasförvaltningen, kontakt med medborgare, externa entreprenörer, andra förvaltningar, nämnder och andra myndigheter. Konversation på engelska med bland annat entreprenörer förekommer. Kollektivtrafikenheten är en liten organisation där det är naturligt att ha tätt samarbete med sina arbetskamrater.
Vem är du?
Vi söker dig med akademisk examen inom lämpligt område eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har också arbetat med och har erfarenhet av tidtabellsplanering. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska såväl som på engelska. Du har mycket goda kunskaper i Microsoft Excel.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av trafikplanering, samhällsplanering eller kollektivtrafikbranschen. Vi ser det som meriterande om du har arbetat i Rebus 3 eller annat tidtabellsplaneringsprogram. Det är också meriterande om du har erfarenhet av statistikhantering och har arbetat i program som Microsoft Power BI eller liknande.
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta med andra och ser värdet i att ge en god service. Du har god känsla för siffror och beräkningar. Du arbetar utvecklingsinriktat och är lösningsfokuserad, vi tänker att du utifrån din kompetens är proaktiv och självgående. Vi ser gärna att du är engagerad i kollektivtrafik och samhällsutveckling. Du levererar resultat med fokus på kvalitet och samhällsnytta. Du är en engagerad, glad och nyfiken person som uppskattar att ha ett stort ansvar.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
