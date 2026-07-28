Kökspersonal
DG Golden lion AB / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2026-07-28
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Vi söker en erfaren medarbetare till vårt kök!
Är du passionerad för matlagning och trivs i ett högt tempo? Då vill vi gärna höra från dig!
Vi söker en engagerad och erfaren person till vårt kök. Du ska ha tidigare erfarenhet av att arbeta i restaurangkök och känna dig trygg med att arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Tillagning av pastarätter.
Förberedelser inför service.
Hantering av råvaror och köksrutiner.
Säkerställa ordning, renlighet och god hygien i köket.
Samarbeta med övriga köksteamet för att leverera mat av hög kvalitet.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete i restaurangkök.
Har erfarenhet av att laga pasta eller är en snabb lärling med god köksvana.
Är stresstålig, noggrann och ansvarstagande.
Trivs med att arbeta i team och har en positiv inställning.
Kan arbeta kvällar och helger vid behov.
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med ett engagerat team och möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och berätta lite om dig själv samt din tidigare erfarenhet. Vi genomför intervjuer löpande, så vänta inte med att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: Gabriel@moccadeli.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DG Golden lion AB
(org.nr 559407-2687)
Västra Storgatan 7 A (visa karta
)
633 42 ESKILSTUNA Jobbnummer
10014420