Köksmontör
Edéns-Mowitz AB / Montörsjobb / Västerås Visa alla montörsjobb i Västerås
2025-10-20
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edéns-Mowitz AB i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker Dig som vill bli montör hos oss på Edéns AB!
I samarbete med Modexa AB utför vi köksförnyelser i Mälardalen, Örebro och Gävle.
Nu söker vi personal till Västerås-kontoret
En köksförnyelse består i byte av luckor och lådor på befintliga stommar.
Utöver detta så byts bänkskivor ut och köket får ny stänkpanel alternativt kakel,
varför vana av kakelsättning är meriterande. Vi utför även målning av befintliga stommar. Om Du är händig och "med handen på hjärtat" kan säga att Du är en problemlösare samt har ett intresse för byggbranschen men däremot kanske saknar formell utbildning, så kan detta vara något för Dig. Kanske har Du just avslutat Din gymnasieutbildning på Bygg & Anläggning och vill starta Ditt arbetsliv hos oss.
När Du kommer till oss, kommer Du att få utbildning och stöttning tills Du är varm i kläderna och känner Dig säker. Det är alltså inget krav att Du har tidigare erfarenhet
av just köksmontage. Däremot måste Du vara händig och ha ett genuint intresse för yrket, för att lyckas bli en duktig montör. Du måste också ha B-körkort samt behärska svenska språket i tal och skrift.
Anställningsform: Provanställning 6 månader, därefter tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid, måndag-fredag
Arbetsort: Västerås med omnejd
Låter detta intressant så är Du välkommen med Din ansökan till uffe@edensab.se
Har Du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare
Ulf Mowitz, uffe@edensab.se
Urval sker löpande så är Du intresserad - skicka Dina uppgifter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Mejl
E-post: uffe@edensab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmontör Västerås". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edéns-Mowitz AB
(org.nr 556542-8702)
Tunbytorpsgatan 8 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Edens-Mowitz AB Kontakt
Ulf Mowitz uffe@edensab.se 0702920099 Jobbnummer
9565771