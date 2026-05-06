Köksmästare till Peder & co, Ullared
Krokhuset Restaurang AB / Kockjobb / Falkenberg Visa alla kockjobb i Falkenberg
2026-05-06
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokhuset Restaurang AB i Falkenberg
Köksmästare sökes till Peder & co.
Start enligt överenskommelse.
Plats: Ullared, Halland
Tjänstgöring: Heltid
Är du en passionerad och erfaren köksmästare med ett öga för detaljer och ett driv att skapa förstklassiga matupplevelser? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Peder & co ligger precis utanför Gekås i Ullared, Sveriges största besöksmål. Vi erbjuder en välkomnande atmosfär och serverar kvalitativ krogmat med en twist - här hittar du både klassiska rätter och spännande inslag av vilt på menyn, som varierar beroende på säsong. Vår målsättning är att ge våra gäster en smakupplevelse utöver det vanliga, oavsett om de är på väg till Gekås eller är på jakt efter en riktigt bra middag.Dina arbetsuppgifter
• Leda och utveckla köksteamet, säkerställa effektivitet och kvalitet i alla arbetsmoment.
• Ansvara för menyplanering och receptutveckling, med fokus på säsongsbetonade råvaror.
• Säkerställa att alla rätter tillagas enligt hög standard.
• Övervaka och säkerställa att hygien- och säkerhetsföreskrifter följs på arbetsplatsen.
• Budgetansvar och hantering av kostnader för matinköp och lagerhållning.
• Träna och inspirera personalen, skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö.
• Samverka med restaurangens ledning för att uppnå gemensamma mål.
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som köksmästare eller i en liknande ledande position inom restaurangbranschen.
• Är kreativ och har en passion för att skapa nya och spännande rätter.
• Är strukturerad, har goda organisatoriska färdigheter och kan arbeta effektivt under press.
• Har ett starkt ledarskap och kan motivera och utveckla ditt team.
• Har goda kunskaper om livsmedelshantering och följer hygien- och säkerhetsföreskrifter.
• Är flexibel och har förmågan att anpassa sig efter förändringar i arbetsbelastning och säsong.
Vi erbjuder:
• Ett stimulerande och kreativt arbetsklimat med möjlighet att utvecklas.
• Ett dedikerat och passionerat team.
• Möjlighet att vara med och forma restaurangens framtid och matfilosofi.
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan och CV till alexander@pederoco.se
. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: alexander@pederoco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokhuset Restaurang AB
(org.nr 556490-4711)
Danska Vägen 7 (visa karta
)
311 60 ULLARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9894935