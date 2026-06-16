Interimchef för operativ sjömätning till Sjöfartsverket
Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-06-16
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Nu söker vi en interimchef för operativ sjömätning till Sjöfartsverket.
Om uppdraget
Uppdraget startar 260901 och pågår i 6 månader med möjlighet till flera förlängningar. Uppdraget är på heltid. Uppdraget kräver godkänd registerkontroll och kan inte startas innan den är godkänd.
Sjöfartsverket är i behov av en konsult med rollen stf chef operativ sjömätning till affärsområde Sjögeografi, Produktion. Operativ Sjömätning består av 37 medarbetare som arbetar på fartyg. Du kommer agera stf chef Operativ Sjömätning med personal- och arbetsmiljöansvar för ca hälften av medarbetarna samt kunna leda hela verksamheten vid behov. Konsult planerar Operativ Sjömätningsarbete tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning samt chefen för Sjömätning Förvaltning. Du ingår i Produktionsgruppen ledningsgrupp och arbetsleds av chefen för Produktion.
Dina arbetsuppgifter
Hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och coacha medarbetare.
Personalplanering fartyg tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning och chefen för Sjömätning Förvaltning.
Följa upp arbetsmiljöronder, riskanalyser och arbetsplatsträffar på fartygen.
Driva rekryteringsärenden tillsammans med chefen för Operativ Sjömätning.
Delta aktivt i Produktionsledningens arbete.
Delta i utvärdering och utveckling av rollen som stf chef Operativ Sjömätning.Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att leda en grupp i första linjen med fullt resultatansvar, verksamhetsansvar och arbetsmiljöansvar.
Erfarenhet av att leda personal på distans.
Meriterande
Erfarenhet av att vara interimschef under minst ett år.
Erfarenhet av att leda personal i dygnet-runt verksamhet.
Erfarenhet av säkerhetskänslig verksamhet
Erfarenhet av maritima miljöer eller sjönära arbeten.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
⭐ En nära kontakt med din konsultchef ⭐ Möjlighet till fler spännande uppdrag ⭐ Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad ⭐ Trygga anställningsvillkor
🔭 Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 260625
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Jan Snellman, jan.snellman@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-194 500
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem – krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
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Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917656-2055299". Arbetsgivare Bemannia Ab (publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9965684