Teknisk finmekaniker - produktutveckling (Kista)
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-06-16
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Teknisk finmekaniker till innovativ produktutveckling
Vill du arbeta nära tekniken och se hur avancerade produkter växer fram steg för steg?
Vi söker nu en teknisk assembler till ett konsultuppdrag hos en kund verksam inom utveckling och tillverkning av avancerade tekniska system.
Här blir du en viktig del av tillverkningskedjan och arbetar med sammanbyggnad, justering och verifiering av mekaniska delsystem. Rollen passar dig som uppskattar varierande arbetsuppgifter och som vill utvecklas inom teknikområdet.
Rollen innebär bland annat:
Mekaniskt montage av tekniska enheter
Kontrollmätningar och justeringar
Funktionstest av färdig produkt
Samarbete med ingenjörer och tekniska specialister
Vem söker vi?
Du behöver inte ha arbetat exakt med detta tidigare, men vi tror att du har:
Ett starkt teknikintresse
Erfarenhet av praktiskt arbete
God förståelse för ritningar eller instruktioner
Viljan att utvecklas långsiktigt
Det här erbjuds
På grund av verksamhetens karaktär genomförs vissa administrativa kontroller inför anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Odengatan 40 (visa karta
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113 51 STOCKHOLM Arbetsplats
kraftsam Jobbnummer
9965688