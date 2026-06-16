Kurator till Realgymnasiet Helsingborg
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2026-06-16
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Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden – oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är kurator
Som skolkurator på Realgymnasiet arbetar du som en del av elevhälsan utifrån skollagen. Du arbetar i nära samarbete med lärare och elevhälsoteamet för att bidra till de bästa förutsättningarna för lärande för våra elever. Du träffar elever, vårdnadshavare och personal som erbjuds yrkesspecifik kompetens i form av samtal, stödkontakter, rådgivning och handledning inom det psykosociala området.
Du driver elevhälsoarbetet tillsammans med dina kollegor, i det breda perspektivet utifrån aktuellt utbildningsutbud på skolan. Arbetet sker även tillsammans med övrig pedagogisk personal på skolan för att bidra till elevernas måluppfyllelse.
Realgymnasiet Helsingborg är en mindre skola. Just därför är varje medarbetare en viktig pusselbit i vårt gemensamma arbete. Vi arbetar för att våra elever ska vara trygga och nå så långt det är möjligt hos oss under sina tre år på gymnasiet. Vi jobbar utifrån att alla elever är allas elever och med det menar vi att vi behöver hjälpas åt och se alla elever om vi ska lyckas i vårt uppdrag. För att trivas hos oss behöver du tycka om att hjälpas åt och att samarbeta. Nu söker vi en kurator på 20%Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
En relevant utbildning inom exempelvis socialpsykologi, socionom, beteendevetenskap alternativt socialpedagogik på högskolenivå.
Tidigare erfarenhet av uppdraget som kurator inom gymnasiet är meriterande.
Vi söker dig som: Tycker om att vara med eleverna och lära känna dem så de känner sig bekväma med att söka upp dig om de behöver. Du ska ha lätt för att skapa kontakt och samarbeta. Både med elever och kollegor. Du kommer ingå i ett elevhälsoteam där du förväntas ta egna initiativ till hur vi kan utveckla både förebyggande elevhälsoarbete och det ständigt pågående arbetet med elevärenden som behöver hanteras. Du ska kunna handleda personal och hjälpa till med gränsdragning mellan de olika professionerna när så behövs. Du behöver vara självgående och ha en god förmåga att plocka upp dagsläget och hålla igång pågående processer som du ansvarar för.
Varför välja Lärande?
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande – där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C11447". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
(org.nr 556571-5892)
Slottsgatan 105 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Realgymnasiet Helsingborg Kontakt
Rektor
Sara Stengård sara.stengard@realgymnasiet.se 0708201753 Jobbnummer
9965671